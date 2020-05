1 de 5

Carmen Borrego protagoniza la portada debido a que ha sido infectada por coronavirus. Sin embargo, gracias a que ella no convive con su madre, el miedo que tenían tanto Terelu como ella de que María Teresa Campos se contagiara, no corre peligro. En la misma primera plana, Omar Montes cuenta que está ayudando a los más necesitados en estos tiempos de pandemia; y Marta López se refugia en sus hijos y su ex para superar el escándalo Merlos que la ha tenido ante el foco mediático durante estas dos últimas semanas. Por otro lado, la revista asegura que Rocío Carrasco se niega a ver a su hija, Rocío Flores, pese a las súplicas de la joven en 'Supervivientes'.