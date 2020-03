Lucía Bosé, emocionada en su última entrevista: "Estoy muy contenta con la vida que he tenido"

El pasado lunes 23 de marzo la noticia impactaba a propios y extraños: Lucía Bosé fallecía a los 89 años a causa del coronavirus. Y justo en la misma semana de su inesperado adiós el programa de Telecinco Volverte a Ver, presentado por Carlos Sobera (59 años), ha querido rendirle un sentido homenaje a la actriz italiana: "Lucía desprendía ganas de vivir y por culpa del coronavirus no pudo cumplir muchas cosas. Al igual que numerosos mayores que están sufriendo esta pandemia".

No sin antes, y mirando a cámara, Sobera ha informado a los espectadores de la muerte de 'mami blue', como la conocía su entorno: "Este lunes nos decía adiós una mujer con espíritu eterno. Se ha ido una gran dama, una luchadora, independiente y con una gran personalidad. Se ha ido la matriarca de una saga de artistas, una adelantada a su tiempo o como a ella le gustaría decir: una mujer de otro tiempo. Fue la protagonista del neorrealismo italiano. Esta noche en Volverte a ver veremos su última entrevista grabada hace poco, muy poco".

Esta noche homenajeamos a una mujer muy adelantada a su tiempo: Lucía Bosé. Siempre acompañada por un ángel especial. A las 22:00h, en @VolverteAVer_TV ❤ pic.twitter.com/TAEA4mBJTJ — Telecinco (@telecincoes) March 27, 2020

"Nunca perdió el valor de ser ella misma, además, Lucía Bosé fue una de las actrices más importantes del cine italiano. Trabajó con algunos de los mejores directores de la historia como Federico Fellini y sus películas marcaron toda una época", apostillaba el presentador. Pero no solo de cine está plagada la vida de Lucía: ella siempre se codeó con todo tipo de arte y de artistas, ahí su amistad con Pablo Piccaso y Salvador Dalí. "Lucía Bosé no entiende la vida sin el arte sin la espiritualidad y sin sus ángeles. Esta noche vamos a emitir la última entrevista de la artista y la sorpresa que recibe con la que nos muestra su lado más personal", sentenciaba Carlos.

Y así fue su última entrevista antes de morir. La 'mamma' Bosé pisaba el plató fuerte y segura, con su amplia sonrisa por delante y esa energía que nunca la abandonó. Entonces, accedió a bucear por su vida: "Estoy muy bien, encantada de la vida y muy feliz. Hago siempre lo que me gusta, ¿qué más quiero? Mi vida me ha dado dolor pero también me ha dado mucha felicidad. Es importante la forma de vivir que tienes, es la forma de construirte la vida. Te la tienes que construir tú, yo lo he hecho como he querido. Estoy contenta con mi vida". Con esa serenidad, apuntaba: "Me podría pasar horas leyendo, me encanta al igual que todo lo relacionado con la creatividad. Soy una mujer muy espiritual, hay que mirar más allá". Si algo caracteriza a Lucía a nivel estético es ese pelo azul que cambió su vida y revolucionó: "Me teñí de todos los colores, pero Bimba me dijo que me quedara con el azul y así fue".

Lucía Bosé durante su conversación con Carlos Sobera. Mediaset

Un día la vida le cambió y dejó la pastelería donde trabajaba. Un concurso de belleza, Miss Italia, le abrió las puertas del cine y filmó con lo más granado del panorama internacional. Rápidamente, su impronta conquistó al público y a los directores de cine, que vieron en ella un auténtico filón. La madre de Miguel Bosé, y pese a la época, siempre hizo lo que le vino en gana, sin contar con la aprobación de nadie, y menos de un hombre: "Tienes que construir tu propia vida como quieres", decía en su última entrevista. Sin embargo, en 1955 se enamoró del torero Luis Miguel Dominguín y la vida dio un vuelco para ella. El amor se acabó a base de desengaños y en la década de los 60 pidió el divorcio. Lo pasó mal, pero ante Carlos Sobera sacó su lado más divertido: "Estoy muy bien sola, los hombres son muy aburridos. He tenido amantes, los que he podido".

Tras la entrevista, y como marca la tradición en el programa, Lucía recibía la sorpresa de una antigua amiga, Danielle. Se conocieron de casualidad haciendo en Camino de Santiago. "He querido sorprenderte para darte las gracias por tu amistad y para decirte que he venido a vivir a Madrid. De esta manera, podremos pasar más tiempo juntas", explicaba Danielle. "Lucía Bosé es una persona tremendamente generosa para mi es la imagen de la sabiduría. Me ha ayudado mucho cuando he tenido problemas, siempre ha estado a mi lado", apostillaba.

