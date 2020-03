La delicada situación empresarial de Raquel Mosquera por 'culpa' del coronavirus

El coronavirus está arrasando el país y no es ningún secreto que la economía española está sufriendo las consecuencias de esta pandemia global. El cierre temporal de los negocios que no son de primera necesidad está provocando estragos en los españoles y los autónomos. Este es el caso, por ejemplo, de Raquel Mosquera (50 años), quien ha tenido que cerrar sus dos negocios, tanto la peluquería y como el stand de ropa que abrió hace unos meses. Ambos establecimientos, al encontrarse dentro de Burgo Centro, un parque comercial de Las Rozas, han tenido que cerrarse como medida preventiva.

Asimismo, el bar que regenta su marido Isi, también está cerrado temporalmente. Con todo esto, JALEOS ha podido conocer la angustia de Raquel Mosquera. "Está preocupada, no es una situación fácil para nadie", ha explicado una fuente cercana a la peluquera. Ella es una mujer muy trabajadora, que, desde siempre, "ha echado las horas que hicieran falta en su negocio y lo ha levantado en los peores momentos. Entiende que esta es una situación pasajera y de responsabilidad ciudadana.

Raquel Mosquera posando junto a su stand de ropa. Gtres

Ahora bien, ¿cuál es la situación financiera de Mosquera? ¿Puede soportar este tiempo de inactividad laboral? Este periódico ha tenido acceso a la salud de sus cuentas en el ejercicio presentado de 2018, y estas son claras. Raquel solo dispone de una empresa a su nombre, Carrasco y Mosquera, que se dedica a los tratamientos de belleza. Esta sociedad cuenta con unos ingresos de 70.000 euros, pero con unas pérdidas, a su vez, de 50.000. Una situación no demasiado boyante que se suma a una reclamación judicial y un embargo. Sea como fuere, la fuente con la que este periódico ha hablado ni lo duda: "Raquel no le teme al trabajo y siempre remonta de todo".

Más allá de esta situación coyuntural, desde que inauguró su colección de moda, lo cierto es que la polémica ha acompañado a la viuda de Pedro Carrasco. El stand de ropa, que se encuentra en el mismo recinto donde está su peluquería y centro de belleza, no ha estado exento de controversia. Muchas han sido las voces que aseguran que este negocio de ropa ha estado desatendido en este tiempo, ya que todo lo supervisa Raquel. "Hay que entender que ella lo lleva todo, ya que no tiene a ningún dependiente en el stand", explica la persona con la que ha podido hablar este medio.

Por eso, los clientes deben entrar en la peluquería y avisar a Raquel. Unas 'trabas' que a algunos no les ha gustado. Habrá que ver cómo evoluciona la situación del stand cuando todo vuelva a la normalidad, pero de momento Mosquera está viviendo su confinamiento feliz, en casa y rodeada de los suyos. Uno de sus mayores pasatiempos está siendo la cocina, como se puede comprobar en su Instagram, donde la peluquera se ha convertido en toda una auténtica influencer.

Sus publicaciones en Instagram

120.000 personas siguen las 'aventuras' de Raquel Mosquera en Instagram. Y la verdad es que no es para menos; la viuda del desaparecido Pedro Carrasco conquista a sus seguidores cada día a golpe de anécdota y promoción. En estos días de confinamiento, Raquel está demostrando su pericia en la cocina, así como sus hábitos del día a día; el desayuno, la comida o emplearse en causas solidarias como el 'Yo me corono', en homenaje a todos los sanitarios que trabajan para frenar el coronavirus.

Lo cierto es que en los últimos meses su Instagram ha experimentado una espectacular subida de seguidores. Bien es cierto que la actividad de la peluquera es mucho más intensa y frenética de un tiempo a esta parte; no suele pasar un día sin que cuelgue un post. Raquel arrasa en la red. Da igual lo que sea que publique; la Mosquera consigue a cada paso más fans y likes. Y es que, la temática de sus publicaciones es muy variada. Lo mismo comparte la imagen de un bello arcoiris, que presume de "maridazo" -como define ella misma a su esposo-, que se deja inmortalizar con sus hijos en una tarde de campo y deporte o en su salón de estética, donde enseña a su hijo a barrer los cabellos del suelo. Porque Raquel es una mujer de gustos sencillos y su red social da buena cuenta de ello.

Uno de los temas que más publica en su cuenta es el estético. Como no podía ser de otra forma, como peluquera y esteticién, la también comentarista comparte con sus seguidores sus tratamientos de keratina, sus nuevas uñas y, cómo no, no duda en publicitar los descuentos que ofrece en su tienda. También suele consultar a sus fans sobre el outfit más adecuado para el día, al que se enfrenta con su consabido optimismo.

Sin lugar a dudas, el vídeo más divertido lo protagonizó el pasado verano, cuando Mosquera, en bikini, se introducía en la piscina a ritmo de baile. En las imágenes, Mosquera luce su cuerpo y presume de curvas, sin ningún tipo de retoque, mientras baila antes de sumergirse en el agua de una piscina. "Aquí, luciendo palmito. Sin filtros y sin complejos. Dedicado, sobretodo, a las personas que me quieren y también a las que solo ven en el físico a las personas y no su corazón o sentido del humor", comenzaba diciendo el texto escrito por la televisiva en su publicación de Instagram.

