La hija de Raquel Revuelta, a su padre: "Qué injusto que le falle el corazón al que lo tiene más grande"

Claudia (24 años), hija de la presentadora Raquel Revuelta (52) y el fallecido empresario Miguel Ángel Jiménez, ha esperado diez días para despedirse de su padre, que murió el pasado 13 de febrero al no poder superar una operación de corazón.

El mismo día que se conoció la noticia del triste adiós, JALEOS se puso en contacto con Raquel, quien confirmaba la información a este medio pero rechazaba aportar ninguna declaración al respecto: "Es un momento complicado, ahora mismo no puedo decir nada más, espero que lo entendáis".

La muerte supuso un duro mazazo no solo para su exmujer sino también, y sobre todo, para sus tres hijos: Claudia, Miguel Ángel (22) y Nicolás (18). Ahora la primogénita ha querido hablar por primera vez del suceso a través de una carta en la que dedica unas emotivas palabras a su padre.

Qué injusta la vida. Qué injusto perderte con 18, 22 y 24 años. Qué injusto perderte sin prepararnos. Qué injusto perderte por complicaciones en una operación que no parecía complicada. Qué injusto perderte y ya.

Qué injusto no tener más tiempo, papá. No disfrutarte más tiempo, no aprender de ti más tiempo, no poder quererte más tiempo. Daría todo el tiempo que me queda sin ti en tener más tiempo contigo.

Qué injusto que le falle el corazón al que lo tiene más grande, más limpio, más lleno, más libre... Qué injusta la vida, que demasiado a menudo se lleva a los mejores.

Quizás es que tu no eras de este mundo, papá. Una persona tan carismática, tan sensible, tan inteligente, tan diferente, tan especial, no puede ser de este mundo. Qué orgullo para mis hermanos y para mí llevar tu sangre. Qué orgullo ser un poco tú, que la gente nos busque cuando quiera verte a ti, cuando quiera recordarte.

Y seguiremos papá, este camino tan devastador a veces y tan bonito otras muchas al que llamamos Vida. Seguiremos creciendo, respirando, viviendo. Como dice esa canción de Fito que tanto te gusta, “nunca se para de crecer, nunca se deja de morir”... pero seguiremos de tu mano, papá. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada momento importante, te llevamos de la mano. Y ya no estaremos solos nunca.

Te recordamos cada segundo del día papá. De momento con mucha tristeza, pero estoy segura de que se irá convirtiendo en alegría. Ojalá estés viendo cómo te quiere la gente... tu Little, tus amigos, tu familia.

Mando todos los besos del mundo al cielo.

"Ahí va mi valiente"

Imagen compartida por Claudia el día de la operación de su padre.

Ese mismo miércoles que ocurría el fatal desenlace Claudia compartía una imagen de su padre antes de entrar al quirófano. El mensaje que acompañaba la fotografía era muy positivo, unas palabras de ánimo que no hacían presagiar nada malo: "Ahí va mi valiente".

Tal y como ha expresado la joven en su carta de despedida, la intervención no parecía importante, no era "arriesgada" ni parecía que tuviera motivos para pensar que se podría complicar. Pero, desgraciadamente, ella fue testigo e autora de la última instantánea de su padre con vida.

