Carmen Cervera, muy enfadada y molesta por el trato a su hijo: "Se ha hecho mucha propaganda"

Carmen Cervera (76 años) ha acudido este jueves a la fiesta organizada por Forbes para entregar el premio CEO de la década a Pablo Isla, presidente del grupo Inditex, y no ha dudado en mostrarse airada con la prensa por la forma en la que han cubierto el juicio de su hijo, Borja Thyssen (40).

La baronesa ha considerado que los periodistas han hecho mucha propaganda de todo lo malo, mientras que de lo bueno no se han publicado tantas noticias. "Cuando todo salió bien y se solucionó gracias a la justicia, apenas se hicieron eco", aseguró.

¿Qué propósitos tiene este año?

Lo de todos, paz, salud, felicidad. Paz en el mundo.

¿Cómo está su hijo? Hace poco hemos estado con él en el juzgado ¿Ha hablado con él?

¡Cómo no voy a hablar con mi hijo!

De esos temas.

Mi hijo bien.

¿Confían en este momento en la justicia, en que todo salga bien?

En la justicia siempre confío, la justicia es la justicia. La respeto muchísimo.

Están más tranquilos, hubo un momento en el que usted se quejaba.

Me quejaba de la prensa, que cuando se dicen cosas desagradables las decís más que cuando se dicen cosas agradables, solo me quejo de eso.

¿La prensa no ha tratado bien el tema de su hijo?

Creo que no, que la prensa no lo ha tratado bien. La justicia sí pero la prensa no.

¿Cree que se han dicho cosas que no eran?

Se ha hecho mucha propaganda durante tiempo innecesario. Cuando todo salió bien y se solucionó gracias a la justicia, a penas se hicieron eco.

¿Qué cosas bonitas hay ahora en su vida?

Pues cosas bonitas como siempre, he abierto ahora en Valencia una colección mía privada de unos 50 cuadros, una exhibición muy buena. He estado hace tres días allí y muy bien.

¿A sus hijas les gusta el arte?

Como cuando Borja era pequeño, he intentado explicarle lo que es el arte y parece que sí.

El otro día felicitó a Blanca.

¡Cómo no!

¿Está todo bien?

Naturalmente, claro que sí.

Borja, juzgado por un delito fiscal

Borja Thyssen ha sido juzgado y absuelto de un supuesto delito de fraude fiscal, por no presentar la declaración de la renta de 2007 en España.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, la fiscal pidió que el hijo de la baronesa Thyssen fuese condenado a dos años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública al no tributar 592.557 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF).

Petición a la que se sumó la abogada del Estado, en representación de Hacienda, que estimó que el acusado debía ser condenado a tres años y cuatro meses de cárcel.

Penas que fueron desestimadas ya que Julio Mendoza, el juez asignado al caso del hijo de la baronesa Thyssen, consideró en su veredicto que no había suficientes pruebas para afirmar que el empresario fingiera residir en Andorra en el 2007 para evitar pagar impuestos por las exclusivas que vendió a la revista ¡Hola! en ese año, por las que se ingresó un total de 1,4 millones de euros.

El pasado mes de abril de 2019 también se acusó al hijo de la baronesa y a su mujer, Blanca Cuesta, de haber defraudado un total de 336.417,89 euros del ejercicio fiscal del 2010 a Hacienda por la compraventa de acciones en varias empresas. Por este otro delito la Fiscalía Provincial de Madrid ahora pide un millón de euros de multa y tres años de prisión para cada uno de los acusados, aunque todavía queda pendiente celebrar el juicio.

