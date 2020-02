La desgarradora carta del hijo de Fran Álvarez: "Me da mucha pena que dejaras de luchar"

Han pasado casi dos semanas de la muerte de Fran Álvarez, el primer marido de Belén Esteban (46 años), y la familia continúa completamente devastada. El último en mostrar sus sentimientos ha sido su hijo, nacido de una relación anterior a la que mantuvo con la colaboradora de Sálvame. El adolescente, que actualmente tiene 20 años, ha recurrido a las redes sociales para rendir su particular homenaje a su padre.

"Me da mucha pena que dejaras de luchar. Sobre todo, porque tenías a mucha gente preocupada por ti. Espero que, desde donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz", escribe el joven a su padre. Una publicación rescatada por el programa Ya es mediodía.

Todavía se desconoce la causa de la muerte de Fran Álvarez aunque lo cierto es que no estaba atravesando una buena época por no haber superado sus adicciones. De hecho, el ex de Belén Esteban iba a ingresar, de nuevo, la próxima semana, en un centro de desintoxicación. "Tenía muchos altibajos. Estaba muy bien con su nueva pareja y muy feliz, pero de repente se desmadraba dos días", aseguró su gran amigo Aurelio Manzano.

Fran Rivera, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Su cuerpo fue encontrado el 9 de febrero en su domicilio, ubicado en el barrio de La Elipa. El camarero no había acudido ese domingo a su lugar de trabajo, el bar de sus padres, así que tras no contactar con él, una empleada del local se acercó al hogar para ver si le ocurría algo. Precisamente fue ella la que se encontró el cuerpo. Un duro varapalo más en la vida de la familia de Fran ya que su madre está delicada de salud y su padre, en los últimos años, había batallado contra el cáncer.

La reaparición de Belén Esteban

La colaboradora regresaba este miércoles a Sálvame, después de más de una semana alejada de los platós por la muerte de su expareja. Durante ese tiempo, la colaboradora estuvo de vacaciones en Tenerife con su actual pareja, Miguel. Unas vacaciones que, según ha dicho Telecinco, estaban programadas desde hace tiempo.

Belén Esteban, durante el programa.

La televisiva se había mantenido en un discreto segundo plano. No se había pronunciado sobre el asunto, aunque su entorno había asegurado que el repentino fallecimiento de su exmarido le había afectado.

Belén Esteban tampoco acudió al tanatorio aunque sí lo hicieron su amigas Mariví y Tina, a quienes la colaboradora les agradeció públicamente cómo se habían comportado con ella. "Una vez más, han demostrado todo lo que me quieren", comentaba.

La de Paracuellos volvió a su programa visiblemente afectada. Sin embargo, no desveló ningún dato nuevo: "Estoy bien. Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar", contestaba.

Belén Esteban y Fran, durante su matrimonio. Gtres

En los primeros compases del programa, la colaboradora enviaba sus condolencias públicamente a los padres de Fran, sus exsuegros: "Quiero mandar un abrazo a sus padres, a su hermana y a su hijo, pero especialmente a su madre, Maruja".

También aprovechó para desmentir que su ausencia se debió a que estaba preparando una exclusiva: "Por respeto tanto a él como a su familia ni se me ha pasado por la cabeza decir nada", aseguraba. "Qué poco me conoce la gente...", lamentaba la colaboradora.

Belén también mostró su enfado con los medios por algunos comentarios. Especialmente, a la televisiva le molestó las publicaciones sobre su primera salida de su casa tras el fallecimiento de Fran. "Fui a comprar el pan y a tomarme mi café como hago todos los días", aclaró.