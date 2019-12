La millonaria herencia de 'Camilín', en serio peligro: su madre pide ayuda legal y él se aísla en casa

Camilo Blanes Ornelas (36 años), el hijo de Camilo Sesto, está pasando por uno de sus peores momentos personales. Así lo 'denuncia' su madre, Lourdes Ornelas, esta semana en la revista Hoy Corazón: "Mi hijo está enfermo y necesita ayuda". Sin duda, un grito desesperado de una madre que ya no sabe qué hacer para proteger y ayudar a su vástago de los problemas de salud que padece y que, tras la muerte del cantante, se han acentuado peligrosamente.

Una situación muy complicada, prácticamente límite tras la última salida nocturna de Camilín, que se saldó con él desorientado por la calle y sin documentación alguna. Se teme ya no solo por su salud -lo más importante-, sino también por esa millonaria herencia que heredó el joven de su internacional padre. Según ha podido conocer JALEOS, esa masa monetaria "está en serio peligro" y ha provocado que Lourdes, con todo el dolor de una madre angustiada, esté "asesorándose con sus abogados". Desea, por encima de todo, proteger a Camilo Jr. y "reconducir su vida".

El joven se niega a reconocer el problema que padece. Gtres

En esa línea, se explica a este periódico que la prioridad es que "no se repita más ningún episodio lamentable" y para ello "se está trabajando en posibles vías para proteger tanto la salud como la economía de Camilín". En ellas, "administrarle una paga más modesta que él gestione". Se apunta a este medio que uno de los mayores temores del joven sería "verse inhabilitado" -extremo que ha repetido en más de una ocasión-, pero se descarta de plano esta opción. Nunca se ha planteado, de momento: "Lo único por lo que lucha su madre es por ingresarlo en un centro que, de una vez por todas, lo cure. Se han hecho varias intentonas y nada ha funcionado".

El principal, y casi único, escollo que se presenta aquí es que Camilo Blanes no acepta el alcance de su gravedad. Se niega a asumir por lo que está pasando: "El problema es que él no reconoce el alcance de su problema y Lourdes está desesperada porque nadie lo hace entrar en razón". Se aclara al punto de que el joven cantante "está muy solo en España": "No tiene amigos y es alguien muy vulnerable, buen tío que se deja convencer. Es muy generoso y hay quien, desde su llegada a Madrid, se está aprovechando de esa forma de ser". Sea como fuere, se trata de una situación agónica para Lourdes Ornelas y su mayor sueño es volver a contar con su hijo libre de dependencias: "Es alguien que, sobrio, es un encanto y un ser bondadoso y con ambiciones".

Su vida en Madrid y sus proyectos

Desde el fallecimiento de Camilo Sesto el pasado 8 de septiembre, han sido muchas las informaciones, y elucubraciones, que se han vertido sobre el hijo del cantante y su madre. Interés económico y pocas ganas de cumplir con las últimas voluntades del autor de Vivir así es morir de amor -tras cancelar Camilín el homenaje que estaba decretado en Alcoy para su padre- son solo algunas de las pinceladas que se han vertido en los medios de comunicación.

Camilo Jr. descartó entonces volver a hospedarse en México y comenzó a organizar su vida en España. En concreto, en la casa que ya es legítimamente suya, en la que vivió su padre en Torrelodones. Además, fuentes cercanas a la familia deslizaron a JALEOS que Lourdes Ornelas planeaba permanecer muy cerca de su hijo: "Lourdes está buscando una casa cerca de la zona donde vive su hijo".

De este modo, se aclaraba hace un tiempo, "estará cerca de Camilín y evitará de paso las críticas que tendría si se hospeda en el chalé de Camilo". Cabe recordar en este punto que cuando se publicó que, a su llegada a España tras la muerte de Sesto, se hospedó, con maletas, en el chalé, rápidamente salió al paso de la información asegurando que hacía vida en casa de una amiga. Pese a que todo parecía ir por los carriles correctos y, de hecho, Camilo Blanes parecía estar centrado en su nuevo disco y en respetar los voluntades en Alcoy de su padre, la triste realidad se ha impuesto.

[Más información: El descontrol de vida de 'Camilín': su madre pide ayuda desesperadamente]