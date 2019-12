Enrique Iglesias confiesa que ha retomado la relación con su padre, Julio Iglesias

Tras varias años de distanciamiento, Enrique Iglesias (44 años) y Julio Iglesias (76) han vuelto a retomar su relación. Alejados por sus respectivas carreras profesionales, unido a egos enfrentados, el contacto entre padre e hijo era tenso hasta que hace unas semanas, el joven artista sintió que era el momento de llamarle.

Enrique se encontraba en su casa de Miami viendo una película para relajarse, aprovechando que los mellizos estaban dormidos. Aunque no recuerda el título, asegura que la historia le conmovió y le impulsó a hablar con su padre. "Enseguida cogió el teléfono. Tuvimos una conversación muy bonita", ha asegurado en una entrevista con Icon. El artista ha explicado que su padre "estaba bien de ánimos. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me confortó mucho".

Enrique Iglesias ha confesado que se distanció de su familia para crear su propia carrera.

"A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo (en 2005). Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera", ha añadido.

Enrique Iglesias ha asegurado que, aunque era consciente de que era necesario hacer una carera por sí mismo, no siempre fue fácil. "Ahora lo pienso más. Lloré mucho en el inicio. Hubo un momento en particular. Me fui a San Francisco a mezclar mi primer disco. Estuve un mes allí. Recuerdo regresar al hotel, estar ahí solo y ponerme a llorar. Y pensar: 'Qué estoy haciendo: he perdido el contacto con mi familia por completo'. Porque afectó a todo. Sobre todo con mi padre, pero también con el resto de la familia".

El hijo de Isabel Preysler (68) ha afirmado que existen muchas diferencias entre ellos, ya que "los dos somos muy competitivos", pero eso no evita que tengan "un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal", ha comentado.

Enrique Iglesias asegura que con el paso del tiempo su relación con su padre es mejor. Gtres.

Una difícil relación que corrobora Alfredo Fraile (76), mánager durante años de Julio Iglesias. "Enrique es un buen chaval, generoso. Siempre ha intentado tender puentes con su padre. Es un chico bueno y talentoso. El problema fue que quiso hacer su propio camino y su padre consideraba que debía hacerlo asesorado por él. Pero no tengo ninguna duda de que Julio se siente orgullosísimo del éxito de Enrique".

La rivalidad entre padre e hijo se remonta a los inicios de Enrique en el mundo de la música. Pronto se vio su potencial, y en pocos años ya estaba consagrado como una estrella a nivel internacional. En la actualidad, Julio puede presumir más de haber vendido más de 300 millones de discos despachados; mientras que Enrique no anda lejos con 180 millones.

