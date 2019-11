Las curiosas y caras exigencias de Isabel Pantoja en su primer concierto de regreso

Isabel Pantoja (63 años) ha vuelto para quedarse, y si no fuera por el estado de salud de su madre, Ana Martín (88), se podría decir que estaría viviendo un gran momento y ahora vuelve a los escenarios en un concierto único el próximo 6 de marzo en el Wizink Center de Madrid.

Desde que la tonadillera decidiera salir de su retiro en Cantora y saltar desde el helicóptero de Supervivientes y despojarse de sus miedos, ha habido un antes y después para la viuda de Paquirri.

La pasada semana asistíamos a la presentación de Idol Kids, el nuevo programa en el que participará en televisión, donde su compañero Jesús Vázquez (54) no podía hablar mejor de Isabel Pantoja: "Pues que trabajo con otra Isabel que su apellido también empieza por P, y me lo estoy pasando muy bien con ella. No la conocía, y os digo a todos que trabajar con ella es facilísimo, es muy buena compañera en el plató, por lo menos hasta dónde yo la veo. No ha tenido ni una mala palabra, ni una excentricidad ni nada. Es muy simpática y yo me llevo genial con ella. Yo no estoy en los despachos, no es lo mismo trabajar que negociar. Es un bombón".

En plena racha, Isabel Pantoja regresa a los escenarios en un concierto único como anunciaban este 1 de noviembre desde Socialité, tras dos años de silencio.

La venta de entradas ya está a la venta, aunque de momento las entradas solo están a la venta en el club de fans. No será nada económico ver a la artista bien de cerca, ya que las entradas -que se han puesto a la venta- tienen un precio de 150 euros. Esto daría derecho a estar dos horas antes en el antiguo Palacio de los Deportes y a ocupar las 4 primeras filas del Wizink Center. Si bien es cierto, es un precio medio a las tarifas que suelen poner los artistas en sus conciertos donde algunas alcanzan y superan los 240 euros.

Ver esta publicación en Instagram ... La música es maravillosa siempre, siempre... 🎶🎶🎶❤️🎶🎶🎶 Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) el 1 Nov, 2019 a las 2:58 PDT

Sin embargo, al parecer, no habrá meet and greet, o lo que es lo mismo, a diferencia de otros artistas que pueden tener un pequeño encuentro con sus fans gracias a este tipo de entradas vip, el concierto de la Pantoja no da derecho a saludar a la artista, aunque iremos viendo qué sucede.

Este no es el primer concierto de la madre de Kiko Rivera (35) e Isa Pantoja (23), en el Wizink. El pasado 11 de febrero la cantante actuó junto a la Orquesta Sinfónica. Dos años después volverá con sus temas más esperados. Cabe recordar que su último recital tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2018.

