Paula Echevarría luce un bolso de 2.600 euros tras su viaje a Italia

Este martes 29 de octubre, la firma italiana de ropa interior Intimissimi deslumbró al público con un novedoso desfile que ha dado mucho de qué hablar, ya que los invitados pudieron sumergirse en un cabaret blanco ambientado con velas y actuaciones musicales.

Y es que este año, el desfile anual se ha celebrado en Verona, donde se presentaron las nuevas propuestas de la próxima temporada.

Miguel Torres y Paula Echevarría recién llegados de Italia. Gtres

Muchos fueron los rostros conocidos que se desplazaron allí y entre ellos cabe destacar la figura de Paula Echevarría (41 años) quien no quiso perder la oportunidad de ir con su pareja, Miguel Torres (33). Este miércoles por la noche, la influencer llegaba al aeropuerto de Madrid y su look de aeropuerto ha llamado la atención.

Con un cárdigan de tweed blanco roto, falda corta estampada, y botas altas de ante negro, Paula Echevarría ha presumido de bolso Louis Vuitton. Se trata del modelo TWIST MM, confeccionado en clásica piel Epi granulada y lleva el emblemático cierre LV Twist, un escultural detalle distintivo en metal plateado pulido. Su precio, 2.580 euros.

Bolso Twist de Louis Vuitton.

Tras el desfile de moda, la actriz y el y el exfutbolista del Málaga Club de Fútbol aprovecharon la oportunidad de visitar la ciudad de los canales. Tanto la asturiana como el deportista utilizaron el motivo del desfile para hacer una escapada de enamorados y disfrutar de un día el uno con el otro, demostrándose el amor que se tienen. Era la propia Paula quien colgaba una fotografía en su perfil de Instagram en la que mostraba, además de su look, como ya es habitual, las maravillosas vistas del lugar.

A su llegada, Paula Echevarría no ha querido contar muchos detalles de cómo ha vivido junto a su pareja su primer desfile juntos y de lo bien que se lo han pasado en Venecia pero, con el sentido del humor que le caracteriza, sí que ha querido confesar que "Halloween me encanta". Sobre el disfraz que se pondrá ha asegurado que todavía no lo tiene muy claro: "Ya veremos, no lo tengo claro ni yo".

Lo que sí es seguro es que sus casi tres millones de seguidores sí que estarán atentos estos días a las redes sociales de la it-girl para ver si cuelga o no el disfraz con el que sorprende en la noche más terrorífica del año. Hace apenas unos días, la revista Semana publicaba en exclusiva que la intérprete protagonista de la serie Velvet había acudido hasta una comisaría de Policía para denunciar a una fan que "la acosaba, amenazaba y perseguía en todos sus rodajes". A este respecto, Echevarría ha preferido no responder y dejar que la justicia haga sus funciones.

