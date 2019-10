Ana Guerra: "La terapia me ha ayudado a afrontar mi ego dentro de la industria"

Ana Guerra (25 años) es uno de los nuevos rostros de la marca Ausonia, una campaña que busca luchar contra el cáncer. La exconcursante de Operación Triunfo reconoce que las chicas jóvenes no suelen preocuparse por cosas tan importantes como ir al ginecólogo y cuidar su salud, incluyéndose a sí misma. Por eso, Ana cree que este tipo de iniciativas son clave para concienciar a la población femenina.

Además, la cantante se ha mostrado abierta a hablar de cómo maneja la fama, admitiendo que suele visitar a un terapeuta que le ayuda a controlar su temperamento y le enseña como lidiar día a día con su nueva posición en la industria. De quien no ha querido soltar prenda ha sido de su pareja, Miguel Ángel Muñoz (36), asegurando que no va a compartir ni un ápice de su vida privada con la prensa.

Qué bonito concienciar a la gente.

Pues sí, porque al final pasan los días y no nos hacemos las rutinas médicas que son necesarias para detectar algo. Tenemos que acudir a las citas con el ginecólogo. Yo hace un año decidí tener más chequeos médicos para estar segura cuando me subo al escenario y es cierto que las personas más jóvenes no estamos tan concienciadas.

¿Ha tenido algún familiar o alguna amiga?

Es una enfermedad muy común, que se lleva a mucha gente. Mi abuela murió de cáncer, está en todas las familias, cualquiera de nosotros podemos tener la mala suerte de padecerlo. Ojalá que poco a poco lo vayamos cambiando.

¿Cómo se cuida?

Es verdad que en la profesión musical muchas veces no puedes comer bien ni dormir bien pero dentro de eso intento pedir cosas más sanas, hago deporte y hago terapia para tener la mente sana.

¿Es estricta con los alimentos?

No la verdad que no, no engordo y como de todo. Es cierto que me gusta toda la comida, aunque no soy nada de dulce.

¿Qué le aporta la terapia?

Tener los pies sobre la tierra. Le pido a mi entorno no ser el centro de atención y eso mi familia lo ha respetado. La terapia me ha ayudado a afrontar mi ego dentro de la industria. Animo a toda la gente a que haga terapia.

¿Es difícil de gestionar lo de los fans?

Es difícil. Cuando yo salí de la academia me pillo todo muy de golpe y pensé que no le daba a cada persona lo que ella se merecía, pero yo no era capaz. Ahora voy mucho mejor, le doy mucho cariño a los fans.

¿Cómo es entrar anónima y salir siendo una estrella?

Salí un día y tuve una experiencia que no supe gestionar. Me pararon un bus de niños y no supe reaccionar, así que me encerré en casa una semana.

¿Va a participar en la nueva edición de 'Operación Triunfo'?

A mí no me han llamado todavía, pero el año pasado si nos llamaron para colaborar en los castings. Todos los talent los veo, así que lo que necesiten.

¿Cómo ha sido la vuelta al cole?

Estoy en la gira con Cepeda, que es un gran artista. Y la verdad, estoy probando cosas nuevas.

¿Les dejan escoger el sitio para cantar?

Los sitios donde va a ser la gira lo llevan unos promotores. Sobre donde se va actuar, intentan tocar todos los puntos de España. En el lugar no tenemos decisión, donde si la tenemos es en los espectáculos, que no solemos ponernos de acuerdo pero nos apetece cantar más temas juntos.

¿Le acompañará su chico en alguna fecha?

Me sabe fatal pero no hablo de estas cosas.

Pero si nos encanta verles juntos y es muy bonito tener una pareja...

Es que no me gusta hablar de mi vida privada, entiendo que la gente lo consume y hacéis vuestro trabajo, pero igual que no vendo una exclusiva no me gusta hablar con la prensa de mi vida privada.

