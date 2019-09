Ya hay fecha para la apertura del testamento de Camilo Sesto: las razones de su retraso

Tras semanas de intensa espera, por fin se conoce la fecha de apertura del testamento de Camilo Sesto. Después de que la familia se haya mantenido en un hermetismo impuesto desde su triste fallecimiento el pasado 8 de septiembre, y la inesperada cancelación por parte de Camilo Blanes Ornelas (37 años) del homenaje que este lunes iba a tener lugar en la tierra natal de su padre, Alcoy, -alegando que se celebrará siempre y cuando la voluntad de Sesto así lo avale- ha llegado la hora de la verdad. El escrito que todo lo cambiará.

Según desliza a JALEOS una de las personas que más cerca estuvo del cantante durante sus últimos años, las voluntades del intérprete se conocerán el próximo lunes 30 de septiembre. Al menos, esa es la información que se desliza de buena fuente y se habla de un retraso en el conocimiento de la herencia. Y es que, con el calendario en la mano, esta tendría que ver la luz, incluso, esta misma semana si todos los cauces hubieran discurrido como deberían. No obstante, se apunta, ha habido "desavenencias" entre el entorno de Camilo Sesto que han puesto más de una piedra en el camino.

Y es que, la madre de Camilín, Lourdes Ornelas, está muy pendiente y encima de todo cuanto se decide y no duda en tomar algunas decisiones por el bien de su hijo". Una situación que, de un tiempo a esta parte, se esgrime, se ha tornado un tanto insostenible y ha supuesto un freno en la resolución de la herencia de Sesto. Sobre todo, "la tensión es máxima entre Lourdes, el mánager y el administrador de Camilo". En esa línea, otra fuente informa que Ornelas no reconoce estar viviendo bajo el mismo techo que su hijo en la casa de Torrelodones, y con un claro objetivo: no suponer, en última instancia, un escollo en estos días tan decisivos antes de la lectura que lo cambiará todo: "Lourdes mantiene que no hace vida en la casa, que duerme con una amiga desde que llegó a España".

Una versión que se contradice, a priori, con la cantidad de equipaje con la que se dejó inmortalizar a las puertas del chalet del autor de Vivir así es morir de amor. Además, una necesidad de aclarar su situación un tanto sorprendente, ya que, tal y como deja claro una persona conociera de la ley y el derecho, "la madre está en el derecho de estar en esa casa cuanto quiera, ya que Camilín puede meter a quien quiera como heredero forzoso". Otra cuestión, más espinosa, es la que trasladaba hace unos días a este periódico el que fuera mánager de Sesto, Eduardo Guervós, quien no tuvo reparo a la hora de calificar el hecho de que Lourdes haya entrado en la casa de Camilo. Él sostiene que allí vive, pese a todo: "Camilo nunca lo hubiera consentido bajo ningún concepto, es una profanación que esa señora pise esa casa. Ella no es nadie".

Según pudo confirmar este periódico hace unos días, el mutismo que han protagonizado madre e hijo en estos días -a nivel de declaraciones y exclusivas- se trataría de una maniobra de espera, de un silencio que obedece, principalmente, a un acontecimiento por llegar: la apertura del testamento del cantante. De igual modo, parece, que ese acontecimiento en Alcoy. Hasta que ese momento no acontezca -por fin se conoce fecha-, "nadie hablará".

En esa línea, y por otro lado, se exponía esta semana sobre la mesa otras razones, esta vez aún más pecuniarias de cara a una exclusiva: subraya quien bien entiende de cachés que, lógicamente, la entrevista de Camilín "tendría más peso monetario" si la concediese no solo conociendo el testamento de su padre, sino también "si el reportaje se hiciera en la casa de Camilo". Así, se esperaría al momento idóneo para que el joven, también cantante, "pueda disponer legalmente de esa propiedad".

