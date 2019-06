Belén Esteban, muy enfadada: hackean su móvil y entran en su WhatsApp un día después de su boda

Belén Esteban (45 años) ha vivido uno de los días más especiales de su vida, después de que este sábado se haya dado el 'sí, quiero' con Miguel Marcos (31). "Es la boda que ella siempre había querido", confesó hace unos días. Pero las cosas han cambiado en la mañana de este domingo, cuando al levantarse ha podido comprobar que le han hackeado el móvil y han logrado que su WhatsApp desaparezca de su pantalla de aplicaciones.

Así lo ha contado María Patiño (47) y Belén Ro en Socialité: "Me estaba escribiendo Belén un mensaje y resulta que le han hackeado el móvil y me están escribiendo en su nombre. Yo estaba dormida y me ha llamado para decir que ha tenido un problema con el WhatsApp, que le ha desaparecido del móvil y me estaban escribiendo cosas en nombre de ella como muy raras. Y me dijo: "María me acabo de levantar, no te he escrito nada y además me ha desaparecido el WhatsApp de mi móvil", decía Patiño nada más comenzar el programa'.

"Quiero decirle que lo desinstale y lo vuelva a instalar. Meta la clave nueva y ya está", añade Belén Ro, aunque no se sabe, de momento, si esa es la solución más eficaz a este hecho, que llega un día después de su boda. Por si fuera poco,, Víctor Sandoval también ha escrito a María Patiño y le ha confirmado que él también ha recibido mensajes extraños desde el móvil de Belén.

Ver esta publicación en Instagram 😡😡😡😡 Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 23 Jun, 2019 a las 5:54 PDT

Además de la versión de sus compañeras y amigas, la propia Belén ha querido compartirlo en su cuenta de Instagram, con el fin de avisar a todos sus amigos y conocidos de la noticia, y para evitar malos entendidos si estos reciben algún mensaje en su nombre.

La publicación cuenta con más de 1.000 comentarios en menos de dos horas, muchos de ellos de amigos y conocidos y otros para aportarle alguna idea o solución a la colaboradora de Sálvame.

Además de este acontecimiento inesperado, en la noche de este sábado se vivió otro episodio nada agradable con el tema de los móviles y los fotógrafos que intentaron conseguir una foto de Belén. Tanto fue así, que la Policía tuvo que intervenir en la finca.

[Más información: El motivo por el que Belén Esteban entregó su ramo de novia a Terelu Campos]