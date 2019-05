El falso embarazo de Violeta, el indecente cartucho con el que Supervivientes ha jugado

Decía Jordi González (56 años) este domingo por la tarde, en el programa Viva la vida, que durante Supervivientes Conexión Honduras se iba a conocer la verdadera razón por la que Violeta Mangriñán (25) tenía que abandonar el reality y que el motivo era "surrealista". "No os podéis imaginar lo que ha pasado en tres días", lanzaba como cebo el presentador. Yo, de los nervios, casi ni ceno con los ojos como platos pegados a la televisión. Ay, qué será eso tan importante por lo que Violeta debe poner rumbo a España. Juro que no se me ha pasado por la cabeza pensar en que se podría tratar de una estrategia del programa para captar audiencia.

Una vez más, he pecado de iluso. Jesús, alma de cántaro, que inocentón eres. Lo siento, pero es mi opinión: ¡ha sido todo un embuste y una exageración por parte del programa! Que no me vendan otra cosa. El jueves pasado se hablaba de un abandono de la isla y un viaje a Madrid poco menos que in extremis y este domingo me encuentro con el hecho de que, no, hombre, no era para tanto ¡y Violeta ni se ha movido de Honduras! ¿Se piensan que somos tontos? Dato importante: no se ha aclarado EN NINGÚN MOMENTO el porqué Violeta no ha viajado a España, como se había dicho. ¡Que tenemos memoria!

Violeta en el momento en el que se ha aclarado su estado de salud. Mediaset

Resulta que el programa ha leído un bochornoso comunicado -por aquello de, ya me entienden, imprimirle al tema un poquito de empaque y seriedad- y en él se dice que a Violeta se le practicó, en un primer momento, un análisis de orina que dio positivo en el test de embarazo. Ojo, que nada que ver: era un "falso positivo". (Apunte: en las redes sociales se ha asegurado que no es posible que un test de embarazo dé positivo sin que realmente se esté en cinta. Ahí lo dejo) Continúa Jordi su discurso diciendo que, tras el susto, se le hace a Violeta un "estudio completo" y los médicos se dan cuenta de que lo que realmente tiene la chica es una deshidratación de caballo por lo que se debe comprometer a seguir una dieta estricta en la isla.

¡Eso era todo, señores! Nada nuevo, ya que se conocía lo de su deshidratación. De hecho, hace una semana tuvo que ser evacuada de urgencia por ese problema. Así las cosas, que no os engañen: Supervivientes ha vendido humo con el único objetivo de arañar audiencia. Ni Violeta ha estado grave, ni ha viajado a España, ni "era un problema que solo se podía solucionar en Madrid". ¡Todo mentira y exagerado! ¿De verdad merece la pena jugar con temas tan serios como la salud? ¿Puede un test dar positivo primero y negativo después? Demasiadas preguntas y pocas respuestas claras. Lo que es un hecho es que Julen, el novio de Violeta que estaba en el plató de Telecinco viviéndolo todo, ha vuelto a nacer.

Es prácticamente imposible que un test de embarazo de positivo cuando no está embarazada. Y si da positivo y no está embarazada, solo se me ocurre un tumor productor de gonadotropina coriónica humana (hormona del embarazo). Me parece muy raro todo. #ConexiónHonduras3 — Cleo Stark 🐺 (@SrtaMantoux) 12 de mayo de 2019

Vaya mierda de comunicado, para mentir hay que ponerse de acuerdo todos y luego hacer un guión creíble...... no entendido nada. #ConexiónHonduras3 — Ángela (@santanderina199) 12 de mayo de 2019

Alguien se creyó lo del falso positivo? En fin dejo claro lo q tenia, les dio pena, y ahora la intentan dejar bien. Violeta al final consiguió lo que quería, dar pena, atención, estar con los dos chicos hasta que la echen para llevar acabo el sofiismo. En fin. #ConexiónHonduras3 — SueltatePollo (@Unpollitooo) 12 de mayo de 2019

¿De verdad cree la organización del concurso que Violeta va a cumplir con lo que le han dicho?



#ConexiónHonduras3 pic.twitter.com/Dty8vGRTgh — anita (@thepetitAna) 12 de mayo de 2019

Entonces por que violeta ha pregunto si se podía decir, siendo únicamente un falso negativo #ConexionHonduras3 — alvaritomendez (@alvaromendez_12) 12 de mayo de 2019

Al chiquillo se le ha puesto cara de alivio cuando se ha resuelto que Violeta no está embarazada. Ha sido el embarazo más breve de la historia y Julen, cuando ha recuperado el color, ha soltado, poco convincente y casi temblando: "De todas formas, habría sido un buen padre". Sí, sí, cuando ya has visto el problema pasar. Ay, pillín. Tengo que decir que me ha encantado Julen este domingo: he descubierto a un chaval súper maduro -aunque con cara de niño-, con unos argumentos muy sólidos y, lo peor, profundamente pillado de Violeta. Está enamorado hasta las trancas de ella, lo que pasa es que ella se ha dejado obnubilar por Fabio, el italiano-argentino por el que bebe los vientos en la isla.

La conversación entre Julen y Violeta se puede decir que ha sido tensísima y cargada de reproches, sobre todo por parte de ella. Se conoce que Violeta ha sido pillada en falta ante toda España y eso la hace revolverse e ir contra el mundo en lugar de reconocer lo que ha pasado: que se ha pillado de Fabio. Que sí, que lo ha reconocido, pero con la boca pequeña y sacando garra. "Yo estoy mal, me he dejado la cara por nuestra relación. Te voy a querer siempre, pero quiero que me aclares", empezaba Julen el ring en directo. "No te voy a permitir que me dejes como la mala. Sabía que harías esto. ¿Tú cuántas veces me has roto el corazón a mí? Yo no puedo controlar mis sentimientos", ha disparado ella. Y así todo el rato, en un desquiciante y tú más que no ha dejado nada claro. Bueno sí, que ya no están juntos. Y yo sigo diciendo, ¿hará un viajecito Julen a Honduras?

Este tipo de gente tiene una visión tan simple y superficial del amor....que lástima... #ConexiónHonduras3 — Richard Pena (@Richard_Pena_M) 12 de mayo de 2019

Julen: "Sé que Violeta me quiere y está enamorada de mí". Se ve, se ve. 😂😂#ConexiónHonduras3 — Lydia Lozano Fan. (@LozanoFans) 12 de mayo de 2019

Las Azúcar abandonan oficialmente y Pantoja teme la oscuridad

Las Azúcar comunicando su firme intención de abandonar. Mediaset

Después de varios días de idas y venidas, que si nos vamos porque Carlos Lozano (56) nos está destrozando, que si no podemos más con la presión, finalmente las Azúcar Moreno, Encarna y Toñi, han hecho el petate y se vuelven a España pagando la penalización. Así lo han confesado ellas mismas: "Estamos bloqueadas y no encontramos la manera de entrar en el concurso. Luchamos con nuestro cuerpo y es imposible". Es curioso cómo sienten a dúo, curioso por no decir otra cosa. Creo que tienen más cara que espalda, que han sido la gran estafa de este concurso. Que no han sabido valorar la suerte de estar allí.

Además, creo que son unas insensatas. Las tías dicen que se van; tendrán que pagar una cuantiosa penalización por abandonar y, encima, su situación económica en España no es precisamente boyante. ¿A qué juegan estas señoras? No es de extrañar que el programa esté descontento con ellas. Es una falta de profesionalidad y respeto hacia los que creyeron en ellas. Mucho hablar y mucho criticar a Isabel Pantoja (62) pero ahí la tienen, pasando fatigas como todos e incluso superando su medio a la oscuridad y a los cangrejos. Muy significativo ha sido el "adiós muy buenas" con el que se ha despedido Jordi. Las Azúcar han cavado su propia tumba.

