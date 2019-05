Violeta, obligada a abandonar 'Supervivientes' por un tema personal

Finalmente, Violeta Mangriñán (25 años) debe abandonar el programa Supervivientes, pero no por su maltrecha salud en los últimos días o porque ella misma quisiera hacer la maleta y volver a España. Las circunstancias personales han querido que la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa deba decir adiós a su aventura selvática en el Caribe.

Así lo ha comunicado el propio Jorge Javier Vázquez (48) nada más comenzar la gala de este jueves: "Violeta debe abandonar el concurso por un tema personal que se le ha comunicado en privado". Acto seguido, el catalán ha conectado en directo con la hondureña, la cual, rota de dolor y envuelta en lágrimas, no era capaz de hablar. De momento se desconocen los motivos por los que la todavía pareja de Julen, el tronista del programa que capitanea Toñi Moreno (45), debe renunciar a su aventura en Cayos Cochinos.

Una vez en palapa, la concursante se lo ha comunicado a sus compañeros: "Tengo que volver a Madrid porque tengo un tema que solo puedo solucionar allí". Eso sí, derrumbada se ha despedido de sus compañeros prometiendo volver. Cabe recordar que esta noticia coincide con la información que deslizaba JALEOS hace unos horas en la que recogía la firme intención de su todavía pareja, Julen, de viajar a Honduras.

Violeta, rota de dolor tras anunciar su abandono de Cayos Cochinos. Mediaset

Lo cierto es que desde que aterrizó en el país caribeño, la actitud de Violeta ha sido muy polémica. Es más, ya en la gala de estreno dio a entender durante una prueba que sus compañeros estaban haciendo trampas. Entonces, tales acusaciones enfadaron sobremanera a Lara Álvarez (32), quien decidió intervenir tajantemente. "Yo soy humana, tengo dos ojos. Me puedo equivocar, por supuesto. Pero tenemos un equipo que os aseguro que a profesionales no les gana nadie. Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de esto. No dudemos más, si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que vamos a rectificar", expresó la presentadora.

Además de soliviantar a la copresentadora, Violeta ha tenido serios enfrentamientos con algunos compañeros e incluso se ha encarado con Jorge Javier y, el pasado domingo, con Jordi González (56). Todo comenzaba cuando la concursante aseguró estar sufriendo diversos episodios de ansiedad y se negaba a comer y beber. González puso en duda la delicada situación de Violeta: "¿No estarás ahí forzando la situación para abandonar el concurso sin asumir la penalización?". En ese momento, Violeta se revolvió contra él y el programa: "No es verdad, no lo es. Es mentira. Es surrealista todo lo que se está diciendo. ¿Por qué no ponéis los vídeos en los que digo que no me quiero ir?".

