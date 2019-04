Carmen Lomana respira: su hermano Rafael no sale diputado por Vox

Carmen Lomana (70 años) ya puede respirar tranquila. Su hermano pequeño -y enemigo- Rafael Lomana (53), cabeza de lista de Vox por Albacete, se ha quedado sin escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 28 de abril. Este domingo, una representación de la formación de Santiago Abascal (42) se reunía en el Hotel Los Llanos de Albacete para estar pendiente de sus resultados electorales.

A la cita no acudió su número uno en lista, Rafa Lomana, según informa el medio MasQueAlba. El hermano de la famosa empresaria se ha dado de bruces con la realidad y se ha quedado sin escaño para la nueva etapa que se abre en el Congreso de los Diputados.

Carmen Lomana y su hermano Rafael se ignoraron en el funeral de su madre. Gtres

El 26 de marzo se hacía oficial la incursión de Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez como número uno de la lista de Vox por Albacete para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El fichaje de Lomana causó un espectacular revuelo no solo en los medios de comunicación sino también en las redes sociales, que recordaron la mala relación que Rafael mantiene con su hermana Carmen desde hace años.

En declaraciones exclusivas para JALEOS, la socialité afirmó: "no quiero hablar del tema de mi hermano. Hace muchos años que no nos tratamos. Y ya he dicho lo que tenia que decir. No creo que sea una persona para nada preparada ni que conozca los problemas que pueda tener la provincia de Albecete. Ni siquiera que haya pisado Albacete en su vida. Sobre todo porque creo que nos merecemos políticos con formación, con espíritu de servicio a los demás y con vocación. Mucha gente se mete en política para solucionar su vida a cuenta de todos los españoles y luego ya veremos qué van a decir cuando estén en las Cortes".

Los fichajes estrellas de la derecha

Pablo Casado y Miguel Abellán en una foto de Instagram.

En este sentido, tampoco podrán hacer carrera política los toreros Miguel Abellán (40) o Serafín Marín (35), que se presentaban como figuras estrella del Partido Popular en Madrid y Vox en Barcelona, respectivamente. Los que se presumían fichajes estrellas de los partidos de la derecha y la extrema derecha no han conseguido los apoyos suficientes como para lograr representación parlamentaria. Miguel Abellán, fichado por Pablo Casado (38) para las listas del Partido Popular, se ha quedado a cinco escaños de obtener escaño por Madrid. Por su parte, Serafín Martín, a dos de entrar por Barcelona en la lista de Vox.

A finales del mes de marzo, el Partido Popular hacía oficial el fichaje del diestro Miguel Abellán, que engrosaba las listas populares por Madrid para el Congreso de los Diputados. Según confirmaron fuentes de la dirección a EL ESPAÑOL, Abellán iba a ocupar un puesto entre los 15 primeros nombres por esta circunscripción. La relación entre Abellán y el presidente popular, Pablo Casado, viene de largo. El torero incluso acompañó al líder popular durante la última convención del partido, donde se asentaron los valores de la formación ahora con Casado al frente.

En aquel momento, Abellán ya manifestó que el PP representaba "un cambio político que necesita el país". Incluso dejó claro su apoyo directo a Pablo Casado para las siguientes elecciones -que entonces parecían lejos de convocarse- puesto que el líder político se había "pronunciado a favor de la Fiesta de los toros".

El torero Serafín Marín saliendo a hombros por la puerta grande de La Monumental. EFE

En un golpe de efecto con carácter de contraataque, Vox anunciaba el fichaje del torero Serafín Marín como número 3 de sus listas por Barcelona. El hecho de pensar en Marín no fue casualidad, pues el matador fue el último diestro en torear en La Monumental de Barcelona antes de la prohibición definitiva de las corridas de toros en Cataluña.

Serafín Marín fue un defensor acérrimo de la continuidad de los toros en su tierra natal e incluso intervino en el Parlament para apelar al seny de los diputados con el objetivo de decidir sobre la continuidad del "modo de vida" de miles de catalanes, según afirmó.

