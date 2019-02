Ares Teixidó analiza el fin con Bustamante: "Fue una actitud machista"

NO SE ARREPIENTE

Ares Teixidó (32 años) ha vuelto a hablar de cómo vivió el acoso mediático que sufrió cuando saltó a la luz su relación con David Bustamente (36). La presentadora de televisión ha afirmado que "cualquier persona de la prensa era mi enemigo". Además, ha dado las razones de por qué ahora habla y antes no lo hizo: "Yo rompo el silencio porque necesito dar carpetazo".

En cuanto a la relación con Bustamante confiesa que "no fue un error, pero tampoco aprendí nada. No quería ser víctima pero tampoco verdugo". Además ha reconocido su parte de error en la historia con el cantante: "Sí, me equivoqué con el silencio y diciendo que iba a casa de una amiga", ha comentado la colaboradora que, lejos de afirmar en aquel entonces que se veía con el cantante, esquivaba a la prensa diciendo que iba a ver a una amiga que vivía en su mismo edificio.

Ares Teixidó en 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

La concursante de Gran Hermano VIP 3 ha desvelado que a causa de que le diagnosticaran diabetes, hizo las declaraciones afirmando que tuvo una relación esporádica con el artista de San Vicente de la Barquera. "La gente empezó a hablar, yo tengo un trastorno alimenticio y como hablaron, era una cosa muy fuerte y entonces pensé: 'tengo que hablar'" ha explicado, justificando que en ese momento no se encontraba del todo bien y que no pensó lo que hacía.

Ares se ha desahogado y ha expuesto que "lo hice mal como mujer porque fue una actitud machista. Yo era soltera y podía hacer lo que quisiera", pero sí que ha comentado que "a él no se le trataba como a mí, mi vida en ese momento se exponía". A pesar de todos los rumores y de que la relación entre el cantante y la colaboradora no haya salido adelante, afirma que "nunca me sentí segundo plato".

Ares Teixidó, respondiendo a las preguntas de los colaboradores del programa de Telecinco.

Atrás quedaron los tiempos en los que el ex de Paula Echevarría (41) y la colaboradora se veían a escondidas. Ahora Ares tiene una nueva ilusión y así lo expone para El programa de Ana Rosa: "Estoy feliz y enamorada ahora de mi chico". Y zanja el tema del cantante asegurando que no puede decir nada malo a cerca de él.

Tanto la presentadora como los colaboradores de AR han apoyado las palabras de Ares Teixidó. Ana Rosa la ha ayudado comentando que entendía que el problema fue el momento en el que ocurría y el tratamiento que tuvo, ya que lo que se decía de ella es que era 'la chica que se acerca al famoso'. De esta manera, la colaboradora ha zanjado todas las especulaciones y rumores en torno a su relación con el cantante.

