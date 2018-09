Ares Teixidó preocupa a sus seguidores por su extrema delgadez

Ares Teixidó (31 años) ha vivido un intenso año mediático por su romance con David Bustamante (36) y la vinculación colateral que ha tenido en la ruptura matrimonial del cantante. En estos meses el aspecto físico de la catalana ha mutado y ahora una de sus últimas imágenes ha causado una fuerte conmoción entre sus seguidores por su bajada de peso.

Para anunciar su participación en la nueva temporada en Los Infiltrados, el programa en el que participará todas las semanas, ha publicado una fotografía en la que aparece vistiendo un bikini y una camiseta negra.

Los fans de la colaboradora han mostrado su preocupación por el agudo cambio de imagen que ha vivido. "Qué grima", "Estabas mas guapa con unos kilos de más", "Esta foto me ha dejado impactada", "Yo creo que no está sana" son tan solo algunos de los comentarios que se han colado en el tablón junto al retrato.

En la instantánea se pueden ver las piernas desnudas de Ares en las que se nota una bajada de peso que se aprecia el hueso que nace en la ingle. No es la única publicación en la que sus seguidores han querido mostrar su preocupación por su peso.

La temporada estival ha sido la mejor excusa para la catalana para publicar imágenes en la playa luciendo sus looks. En una publicación en la que luce un estupendo traje de baño negro, sus fieles fans ya mostraron su preocupación. "Me parece una delgadez extrema, no da buena imagen", comenta uno de ellos.

Ares Teixidó está viviendo una dulce temporada después de que su nombre copara las portadas por su relación con el cántabro. Su corazón está ocupado de nuevo, ahora mantiene una relación con un empresario del que no ha hablado y con quien quiere mantener una vida tranquila e intima.

[Más información: Ares Teixidó, su foto más erótica junto a un modelo en el mar]