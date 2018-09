Chabelita rompe a llorar en directo al escuchar la llamada de Isabel Pantoja

Isa Pantoja (22 años) ha sido la primera expulsada de esta nueva edición de Gran Hermano VIP en una noche que, sin duda alguna, fue muy complicada para la hija de la tonadillera.

Además de recibir a su novio Omar Montes en la casa como nuevo concursante después de conocer su propia expulsión, Isa y Omar tuvieron un enfrentamiento de lo más fuerte en el que el cantante decidió dejarla públicamente. La causa de esta ruptura ha sido la estrecha relación que ha mantenido la joven con Asraf.

Chabelita en el plató de 'Gran Hermano VIP'. Gtres.

Tras este primer palo, Jorge Javier Vázquez (48) recibió a la joven en plató donde le hizo escuchar las polémicas palabras de su madre en Sálvame. Las fuertes declaraciones de Isabel Pantoja (62) han despertado la tristeza en Chabelita.

Totalmente derrotada, Isa no pudo contener las lágrimas y aseguró que entre todos le habían fastidiado el concurso y es que, como ella mismo aseguró, el arrebato de su madre había hecho que fuera la primera expulsada de Gran Hermano. "Le voy a dar a mi hijo todo el cariño que a mí me ha faltado", confeso frente las cámaras.

Primeras imágenes de Chabelita tras su expulsión de 'GH VIP'

En el plató de televisión no había ningún familiar para recibir a la concursante expulsada. Tan solo Dulce acompañó a la joven en una de sus noches más complicadas en un programa de televisión. "No me esperaba que viniera ni mi madre ni mi hermano. Me quedo con que mi madre me llamara", explicaba en directo.

En ese mismo momento, Kiko Rivera (34) se encontraba en un discoteca trabajando como Dj y no podía estar en el plató junto a su hermana pequeña.

