Los dardos envenenados de Isabel Pantoja a Dulce en su llamada a Chabelita

Desde que Chabelita (22 años) entró en la casa de Guadalix, los espectadores y colaboradores de Gran Hermano VIP han sido testigos de un hecho casi insólito: la presencia de Isabel Pantoja (62) en los medios. La tonadillera ha querido hacer frente a los que la critican por cómo ha actuado con su hija y la ha llamado en dos ocasiones (primero en Sálvame y después en el reality).

Las dos veces ha aprovechado para dejar claro el cariño que siente por Chabelita y, de paso, lanzar algunos dardos a Dulce, la que fue su mujer de confianza durante muchos años.

El primero de ellos llegaba al poco de hablar con Chabelita y de forma indirecta: "Sé como tú eres de verdad, quien sabe cómo tú eres soy yo", aseguraba la tonadillera en una clara alusión a la exempleada del hogar que ha comentado en varias ocasiones que es la persona que mejor conoce a la peruana.

Chabelita llorando durante la llamada.

Pantoja aprovechó esta ocasión para recalcar que es la que más sabe de ella porque es su "madre, que es la que más te quiere del mundo", un nuevo ataque hacia Dulce con el que, además, dejaba atrás a todos aquellos que criticaban que no quisiera a Chabelita o que la tratara como si no fuera su hija: "Eres lo más importante de mi vida junto a tu hermano Kiko".

Chabelita, que no salía de su asombro, sólo podía agradecer a su madre la llamada al grito de "gracias" y "te amo", a lo que respondía la cantante: "Tu madre es la que te va a llamar, la que se muere por ti. A mí me tendrás hasta que ya no esté en este mundo. No soy una vecina, ni una amiga, soy tu madre, cariño".

En esta intervención muchos han querido ver una referencia a la actitud de Dulce con Chabelita, un tema que ya trató en su anterior llamada a Sálvame. La tonadillera considera que la exempleada del hogar la consiente mucho y este tipo de actitudes solo han conseguido que la peruana vaya por el mal camino. Una situación que llevó a la artista a asegurar que prefería que su hija estuviera en la casa de Guadalix en vez de en el exterior, porque "ahora permite que mi hija haga de todo, viviendo de ella, y por supuesto del apellido Pantoja".

Todo su apoyo en el concurso

Pero Isabel Pantoja no acaparó toda la llamada para hacer referencias a Dulce. La tonadillera quiso mostrar en todo momento su apoyo a su hija y alentarla para que continuara en el programa.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo. Gtres.

"Eres una buena mujer, una niña hermosa, bondadosa y cariñosa. Te llamo porque te amo, te quiero, porque sé que eres la niña más linda, porque eres mi vida junto a tu hermano y te vengo a dar fuerza con todo el amor del mundo y que queremos que te quedes", comentaba Isabel al inicio de la conversación.

"Te apoyamos a muerte. Estamos contigo, sé que no eres una persona conflictiva. Que todo el mundo la apoye", sentenciaba Isabel ante la insistente pregunta de su hija de por qué había entrado por teléfono, teniendo en cuenta que jamás le mostró su apoyo durante Supervivientes.

"Tienes que hablar con todos tus compañeros, ábrete, abre tu mente, no tienes que hablar solo con una persona, son tus compañeros todos. Sé como tú eres de verdad", aconsejaba Pantoja a su hija.

