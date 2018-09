Chabelita y su "relación tóxica" con los hombres: desvela sus infidelidades

Chabelita Pantoja (22 años) continúa lanzando titulares en el mundo del papel couché. La hija pequeña de Isabel Pantoja (62) habla ahora sin tapujos sobre todos los hombres de su vida, desde Alberto Isla (25) hasta Omar Montes, un recorrido por sus relaciones bien -y mal- avenidas.

"Omar fue muy a saco", confiesa la joven al comienzo de su conversación con Mila Ximénez (66), en una nueva entrevista a la colaboradora que promete, una vez más, traer sus grandes consecuencias. La joven concursante de Gran Hermano VIP explica que lo que le hizo acercarse al cantante fue su capacidad para hacerle reír.

Chabelita y Alejandro en una imagen de archivo. Gtres.

Pero, a pesar de haber tenido siempre el corazón ocupado, Chabelita ha declarado no haber estado enamorada nunca, tampoco del padre de su hijo. "No me enamoro. Enamorada no he estado nunca. De la persona que he estado yo, llámalo obsesión y creo que mutua, es de Alejandro", admite.

La de Alejandro ha sido una de las relaciones más convulsas que ha vivido la pequeña del clan Pantoja. Los dos jóvenes se casaron cuando su vínculo solo contaba con unos pocos meses de amor y en medio de aquello, las infidelidades y los problemas se les acumulaban. "Hoy en día lo reconozco, me he portado muy mal con él. No lo he respetado en ciertas cosas y él no me ha respetado a mí en otras", explica.

Pero, a pesar de la lucha televisiva que han protagonizado ambos, con ataques mutuos y un divorcio ya firmado, Isa no niega que mantiene vivo el cariño que sintió hacia Alejandro. "Le miro y noto que hay algo, es la única persona que me ha hecho pensar que sí estaba enamorada", declara.

Alberto y Chabelita en una imagen de archivo. Gtres.

Te gustan las relaciones complicadas, atisba la entrevistadora quien recibe la confirmación de la joven: "Necesito que haya movimiento". "Teníamos un enganche insano, una relación tóxica", aclara.

Esta entrevista se produjo escasos días antes de entrar en la casa de Gran Hermano cuando confesó que entraba soltera al programa televisivo. "Sí porque Omar y yo no hemos vuelto a hablar desde que él estuvo con una chica en e hotel después de un concierto", declaró.

