El cambio radical de Isabel Pantoja: del silencio absoluto a la 'incontinencia verbal'

Isabel Pantoja (62 años) lo ha vuelto a hacer. La tonadillera ya no titubea -si es que alguna vez lo ha hecho- a la hora de coger el teléfono y llamar al programa que más ha cargado contra ella en los últimos años. Con la excusa de que el pasado domingo intervino en el Debate de GH VIP para apoyar a su hija Isa, ahora la cantante comenta que "no me gustaría que saliera tan pronto, pero si tiene que salir saldrá. Ella no es conflictiva en la convivencia".

Ha confesado, además, que ella "no está votando". Ha frenado en seco cuando le han preguntado por el famoso titular que a través de sus palabras decía: "Prefiero que mi hija está en Gran Hermano VIP antes que por las calles".

"Por las calles no. Un momento", responde Isabel. "Dije que prefería verla ahí, sigo manteniéndolo, porque sé que está bien cuidada. Lo está pasando bien, la van a enseñar mucho. Se va a quitar un poco de la cabeza muchas cosas. Se va a hacer más mujer dentro de la casa. Me lo imagino como madre. Mi entrevista se la pongo yo en cuanto salga. En cuanto salga, me la llevo de mi mano y se la pongo yo".

Isabel Pantoja llama de nuevo a 'Sálvame'.

En esa línea, Isabel ha vuelto a emular la que fuera su primera gran llamada -la catalogada como 'histórica'- y haciendo uso a una inquietante 'incontinencia verabl' ha recordado que "adora a sus hijos" y que "sufre tremendamente" cuando su pequeña del alma no da señales en sus incesantes salidas nocturnas. "Me acostaba pensando en mi hija, me levantaba pensando en mi niña, le escribía mensajes de WhatsApp, todos los días, desde que salió de mi casa a los 18 años aunque se fue antes pero eso ya es cosa de mi hija y mía".

"A mí me podéis dar la caña que queráis, pero cuando me tocáis a mis hijos, me duele". Además, Isabel no ha querido terminar de hablar sin recordar el trabajo que le ha supuesto notificar a Dulce Delapiedra (50). "Estas demandas no son de ahora, estas demandas llevan meses, son de doscientos folios cada una. A esta señora ha sido imposible notificarle porque no se sabe dónde vive, no se sabe dónde va. Llevamos meses detrás de ella. ¿Qué pasa? Que cada vez que ha ido al programa ha sido un sábado y solo se entrega cuando es penal. Pero esto es no penal, es civil, y tiene que ser entre semana y esta señora no ha estado".

Isabel Pantoja llama por tercera vez a 'Sálvame'

No quiero mal para ella. Fue maravillosa mujer. Fue trabajadora, estupenda, le dejaba mi casa. Mis hijos, le dejaba una carta para cada uno, las llaves de todo. Tenía mucha confianza en ella. Lo dije el otro día. Yo no la acuso a ella de lo que está haciendo mi hija. Lo que digo que al estar al lado de ella, ella no le puede decir a mi hija 'no hagas esto'.

Dulce ha sido la mayor decepción de mi vida. Me he sentido traicionada en todo. Ella misma dijo el otro día . Siempre veréis a Dulce que se ha matado por mí y ahora en su móvil tiene el teléfono de toda la prensa. Yo no le he hecho nada.

No se puede dejar a un niño de cuatro años al lado de una señora que no se encuentra bien otra vez. Empezará otra vez con los tribunales médicos. Tenéis que saber ya la verdad y vuelvo a repetir que fue una de las personas que yo más he querido. Era impecable. Jamás podré nada malo de ella. Nunca.

No le gusta Omar Montes para su hija. Dios quiera que mi hija reaccione.