La peor noche de Chabelita: expulsada y abandonada por su novio y su madre

Isa Pantoja (22 años) no tuvo ayer su mejor noche en Gran Hermano VIP. Y es que, además de ser la primera expulsada del concurso, también fue dejada en directo por su novio Omar Montes, que entró en la casa como nuevo concursante, y se encontró con que su madre Isabel Pantoja no le esperaba a su salida.

La audiencia del reality lo tuvo muy claro respecto a la expulsión. Con más de un 60% de los votos, el público decidió que fuera la hija de Isabel Pantoja la primera expulsada del concurso frente a la exnovia de Carlos Lozano, Miriam Saavedra.

La ya exconcursante se mostró agradecida con el programa porque dice haberse sentido “una más”, pero también reconoció que tenía muchas ganas de salir “para saber cómo están las cosas”.

Sin embargo, este no fue el único mal trago que tuvo que pasar la joven durante la noche. Sólo unos minutos después, su hasta entonces novio Omar entraba en la sala de expulsiones para su sorpresa.

Y lo hacía para romper con ella en directo. “Me ha faltado el respeto a mí y se ha faltado el respeto a sí misma. Yo no puedo quedar como un tonto delante de España, mientras se está acostando con otro”, decía el cantante, que no informó a Pantoja de su entrada en la casa.

“Me da coraje tenerle que dar la razón a la gente. De haberlo sabido hubiera aprovechado los últimos cuatro días mejor”, expresó la hija de Isabel Pantoja.

Ya en plató, Chabelita descubrió que su madre no había acudido a recibirla y que la única persona que le esperaba era su niñera, Dulce. “Mi madre ya me llamó. Me quedo con eso. No es como la última vez con Supervivientes”, explicó la joven a Jorge Javier Vázquez.

La traición de su madre

Pero no sólo eso. El presentador también le contó que su madre llamó a Sálvame y estuvo una hora y media al teléfono. “No sé. No me lo esperaba para nada. No quiero que se me vaya de las manos. Han sido muchas cosas esta noche”, comentó la joven antes de romper a llorar.

“Mi madre nunca me había dicho esas cosas a mí directamente. Obviamente ahora entiendo muchas cosas. Una de esas cosas es que estoy aquí hoy. Y espero que me pueda explicar todo”, continuó diciendo.

“¿Crees que la llamada te ha perjudicado?”, le preguntó Jorge Javier. “Lo que sé es que tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mi me ha faltado (...) He tenido todo lo que he querido, me daban todo lo que pedía. Pero me ha faltado esa complicidad y acercamiento con mi madre”.

“No digo que no tenga razón ni que sufra como madre. No era el momento para hacerme eso públicamente. Estoy triste, pero es mi madre. Cuando salga de aquí, seguro que hablaremos. Era mi concurso y no me merecía esto”.