Ana Guerra sobre su ex Jadel: "Cada persona es libre de hacer lo que quiera"

Ana Guerra (23 años) no quiso faltar a la cena organizada por Los40 para conocer el nombre de los nominados a los próximos Los 40 Music Awards. La extriunfita habló sobre sus próximos proyectos profesionales pero evitó hacer referencia a las declaraciones de su exnovio.

Y es que el propio Jadel explicó que ya no estaba con Ana después de las fotos de ella con Miguel Ángel Muñoz (35): "Buenos días a todos, llevo recibiendo hace un tiempo tanto por privado como en publicaciones, mensajes sobre mi vida personal, no voy a hablar de mi vida privada pero si considero que mi gente debe saber por mi parte, ya que muchos me escriben preocupados, que actualmente estoy sin pareja, estoy bien y centrado en mi trabajo 100%". Sin querer entrar en conflictos, Ana Guerra ha preferido evitar entrar en estos temas y explicar que respeta la decisión de su expareja.

¿Cómo afrontas esta nueva edición de 'OT'?

Bueno, pues súper bien, además estuve en los casting y una de las cosas, que aparte de todo el talento que tienen, noté el buen rollo y eso es fundamental para pasar tres meses y medio con gente que no conoces y la verdad es que creo que será una edición súper bonita, familiar y la verdad es que tengo muchas ganas de saber quiénes son los 18.

Ana Guerra: "Cada persona es libre de hacer lo que quiera"

¿Algún favorito?

Sí, no me voy a mojar pero lo voy a escribir en un papel. Tengo mi apuesta para ganar el concurso.

Vosotros habéis salido con buen sabor de boca, seguís siendo amigos.

La verdad es que sí, aquella persona que tuviera la duda de si era fingido, le digo que somos una familia, quedamos, nos vemos y nos echamos de menos. La verdad es que lo que ha unido OT, va a ser muy difícil que alguien lo separe.

¿Es mejor cantarle al amor o al desamor?

No lo sé, yo creo que se puede cantar a las dos cosas y que puedes hacer canciones tanto de experiencias personales como de gente que te cuenta cosas, que te pueden llamar la atención. Creo que no hay nada mejor.

¿Qué te parecen las declaraciones de tu ex que ha confirmado tu ruptura?

Cada persona es libre de hacer lo que quiera pero sabes que no me gusta hablar de mi vida privada.

