"¿Por qué siempre a nosotras?": la enfermedad fatal que se ceba con las Campos

La familia Campos vuelve a batallar contra el cáncer, ese enemigo del que no terminan de desprenderse. Aparece y desaparece, al parecer, a su antojo. Las 'engatusó' en 2001 y todavía hoy se 'codea' con ellas. Se cumplía un año del 'estoy completamente curada' cuando, ¡zas!, Terelu Campos (52 años), de nuevo enferma. Justo cuando parecía que a nivel de salud la vida les daba un respiro al trío televisivo, el rasgón no ha podido caer de peor forma. Inesperado por injusto, sin avisar. En el peor momento, si es que hay uno bueno para esa fatídica noticia.

El cáncer, en todas sus variables -útero, garganta y mama- ha regresado en el seno izquierdo de la colaboradora de Sálvame, la cual será operada este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz. "Asustada, pero esperanzada", se sinceraba la mediana de las Campos el pasado sábado. Un zarpazo que ha abatido sin consuelo a la protagonista, pero, sobre todo, a su madre, María Teresa Campos (77). Tal como ha podido conocer JALEOS, Teresa está hundida, no deja de llorar y de preguntarse "¿Por qué siempre a nosotras?". De cara a la galería, se hace la fuerte, saca esa garra tan mítica de la Campos, pero en la intimidad se deshace.

Le asaltan los miedos, la incertidumbre, el tembleque por lo desconocido. Sabe a lo que se enfrenta de nuevo su hija, lo sabe tan bien. Por vivirlo en su piel y por sentirlo en la de sus hijas y su hermana. Sus buenas amigas no la dejan sola, acuden a su casa de Molino de la Hoz a jugar a las cartas "para que ella se entretenga". Pese a este pasatiempo, María Teresa está como ida, tiene la mente en este miércoles pese a que sus hijas le han prohibido que viva la intervención "de primera mano". Es consciente de todo, su hija la informó acompañada de su médico, Rocío, pero tienen especial cuidado en dosificar lo doloroso.

Carmen y Terelu conocen la entereza de su madre, pero no se les pasa por alto que hace poco se recuperó de un severo ictus isquémico y, este febrero, de una suboclusión intestinal que la mantuvo ingresada. Ante la nueva recaída de Terelu, JALEOS ha hecho un repaso por el viacrucis de las Campos con el cáncer, al que 'tutean' desde hace 17 años. Estas son las historias de una superación, de una lucha infatigable. De 2001 a 2018.

Carmen Borrego, cáncer de útero

Fue en 2001, con 34 años, cuando Carmen sufrió un principio de ictus que le produjo una parálisis facial y fue inmediatamente ingresada en el hospital. Una vez instalada en el centro sanitario, la tragedia volvió en forma de tumor, ya que le detectaron cáncer de útero. Afortunadamente, fue intervenida de urgencia, y gracias a que la enfermedad estaba en su fase inicial, se recuperó sin problema.

Teresa Campos, cáncer de garganta

"No quiero pronunciar la palabra, lo que he tenido es lo que he tenido y no hay que hacer más morbo de ello. Mucha gente no ha tenido la suerte que he tenido yo y por eso tengo que dar las gracias", aseguraba María Teresa Campos, con la voz engolada, en el año 2008. Se retiraba momentáneamente de la televisión; ese año la veterana periodista luchó contra un cáncer en la garganta en forma de nódulos.

"He pasado mucho miedo", se atrevía a confesar la matriarca del clan. Aunque los médicos le localizaron un tumor en primer estado y la presentadora pudo someterse a tratamiento a tiempo, la matriarca del clan nunca habló de cáncer en público. Sus temores estaban más que justificados, ya que, entonces, había perdido a dos hermanos y a una cuñada por la misma enfermedad. De aquella enfermedad Teresa salió victoriosa.

Terelu, dos tumores en la mama

Corría el año 2012 y Terelu Campos vivía una espléndida época personal y profesional. Acababa de ser portada de la revista Interviú y sus trabajos en Sálvame y Qué tiempo tan feliz le llenaban y el público la quería. Sin embargo, el mes de enero no terminó de la mejor manera. Terelu confesó entonces en Sálvame la dura travesía a la que estaba a punto de embarcarse: tuvo que ser intervenida de un tumor en su pecho derecho en la Fundación Jiménez Díaz, por el que después tuvo que recibir quimioterapia y radioterapia.

Teresa y Edmundo en el entierro de Araceli. Gtres

Una costosa pero feliz reconciliación que tuvo dos importantes 'sacrificios': la hija de Teresa Campos perdió por el camino su impactante físico y tuvo que hacer frente a la lacerante perdida del cabello. Unas 'heridas de guerra' de las que se repuso con éxito en 2013. Tres años más tarde, su oncólogo le informó de que podía respirar tranquila: estaba curada. Qué poco duró la dicha; el pasado viernes la Fundación Jiménez Díaz comunicaba la peor de las noticias: en el seno izquierdo de Terelu hay un "tejido" complicado. El cáncer ha vuelto a su vida.

La tía Leli, fulminante cáncer de mama

En 2015 la familia Campos sufre otra pérdida familiar con nombre propio: cáncer. Otra vez el cáncer, otra vez el sufrimiento. En aquella ocasión, la que encabezó una lucha que no consiguió liderar fue Araceli, la hermana pequeña de Teresa Campos. A sus 58 años, Leli, como la conocía la familia, perdió la guerra contra el cáncer de mama. Aunque puso todo de su parte para plantarle cara al tumor que le detectaron en una mama en marzo de 2014, el triste desenlace llegó el 27 de agosto.

Fue María Teresa quien hizo pública la lucha de su quinta hermana y lo hizo en su programa Qué tiempo tan feliz. "En la familia Campos ya nos hemos convertido en unos especialistas en superar esta enfermedad. No vamos a hacer una tragedia de todo esto. Estamos todos muy unidos y lo vamos a superar", declaró la comunicadora meses antes, justo cuando Leli fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, no pudo ser y Leli se fue dejando a la familia rota y desconsolada. Hoy vuelven los fantasmas, los miedos, las dudas, el insomnio: el cáncer. Esa enfermedad que, parece, se ha cebado para siempre con el clan.

