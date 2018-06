Anabel Pantoja, una mina de ingresos como 'influencer': 2.000 euros por foto, 30.000 al mes

Han sido muchas las ocasiones en que los colaboradores de Sálvame han recriminado en directo a Anabel Pantoja (31 años) que estuviera más pendiente de su teléfono móvil que de lo que estaba aconteciendo en plató. "Hija, para lo poco que vienes, presta atención", le ha llegado a espetar Kiko Hernández (41).

Una apreciación, la de que acude poco a Telecinco, rigurosamente cierta. A lo sumo, una vez a la semana. Y cuando su familia está de actualidad, dos. No más. Ante esta 'sequía' de trabajo en televisión, JALEOS se pregunta: ¿A qué se dedica Anabel Pantoja? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Lo cierto es que no colabora en ningún otro espacio de la cadena y únicamente acompaña a su tía Isabel Pantoja (61) cuando actúa sobre un escenario, hecho que cada vez hace menos. El quid de la cuestión está en su Instagram, toda una 'secreta' mina de ingresos.

Anabel en su Instagram.

Según ha podido conocer este medio tras ponerse en contacto con la agencia Influgency -especializada en la selección y el estudio de influencers, bloggers, instagramers y youtubers- la prima de Kiko Rivera (34) no tiene necesidad de pedir más trabajo en televisión y sí mucha de prestar atención su móvil, a su Instagram. En él reside su sueldo de cada mes, de cada semana y de cada día. Anabel se embolsa cerca de 2.000 euros -a veces puede ser incluso más dinero dependiendo del acuerdo con la marca- por cada post en su red social en el que publicite una marca conocida. Foto con esta camiseta o con esta pulsera o gafa, ingreso directo. Tendiendo en cuenta que su actividad en Instagram es casi diaria, estaríamos hablando de un 'sueldo' a final de mes de 30.000 euros. Ojo, porque la cantidad se eleva considerablemente cuando se trata de subir un vídeo con publicidad. En esos casos, Anabel se embolsa cerca de 21.000 euros.

Esta citada agencia lo tiene claro: Anabel podría vivir tan solo de su red social, sin necesidad de buscar otras vías de ingresos. Eso sí, según su cualificada opinión, la colaboradora tiene un perfil en Instagram tanto solo "bueno" y no excelente. ¿El motivo? Su actitud relativamente pasiva en la red. Es decir, tan solo se limita a subir la foto y no interactúa con sus seguidores más allá de para aclarar "cosas negativas", como su celulitis.

"Una mayor comunicación le colocaría en mejor posición y con más likes de los que tiene. A veces un simple gracias ayuda mucho". Para terminar, este medio se interesa acerca de otro fenómeno que en los últimos años está cogiendo relevancia: la compra de seguidores. ¿Anabel lo ha hecho? "Según nuestro programa informativo, no lo hace. Tiene un perfil que no necesita de eso, ella es famosa y la gente la sigue porque sale en televisión. No lo necesita", remacha nuestra fuente.

Anabel, la reina de la provocación

La prima de Isa Pantoja maneja las redes sociales a las mil maravillas. De hecho, sabe las imágenes que pueden suscitar polémica y las que le pueden hacer aumentar seguidores. Hace unos meses se dejaba fotografiar en la feria con un vestido de vértigo en el que el escote fue muy comentado, pero no fue la única imagen que ha hecho correr ríos de comentarios.

Sus imágenes en bikini han hecho arder las redes en más de una ocasión. Como ejemplo, en su 'última vez'. En la imagen se observa a la prima hermana de Kiko Rivera, de espaldas, llevando uno de los bañadores que ella misma ha diseñado: "Sé para ti el único pez en el mar", recogía el título de la instantánea. Llamó la atención de sus followers el hecho de que la colaboradora decidiera posar sobre una tabla de surf introduciendo ligeramente en su derrière, parte de la tela de su bañador.

Anabel está en un momento dulce a todos los niveles. Pese a que a primeros de año se anunciaba su ruptura con Juanlu Viñolo después de varios meses con problemas en su relación -coincidiendo con los problemas de salud de su padre Bernardo-, todo hacía indicar que este sería un mal año para la colaboradora a nivel sentimental, pero no ha sido así. El amor ha vuelto a sonreírle de la mano de un windsurfista llamado Omar Sánchez. Las alarmas comenzaron a saltar cuando se intercambiaron varios 'me gustas' a través de las redes sociales con Omar, gran canario y apasionado del mar.

A pesar de que Anabel no ha querido compartir en estos meses de relación nada sobre su chico en sus redes sociales, consciente del impacto que podría tener en su cuenta, él sí que lo ha hecho. Hoy en día el amor entre ellos es un hecho y así lo demuestran pese a su discreta relación.

