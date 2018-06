Anabel Pantoja desata la polémica con su última imagen en bañador

Anabel Pantoja (31 años) vuelve al ojo del huracán. Acostumbrada a las críticas como personaje público, no solo por su trabajo en televisión sino por su flagrante actividad online como influencer, la sobrina de Isabel Pantoja (62) vuelve a ser objeto de los críticas de gran parte de sus seguidores tras la publicación de una de sus fotografías.

En la imagen se observa a la prima hermana de Kiko Rivera (34), de espaldas, llevando uno de los bañadores que ella misma ha diseñado: "Sé para ti el único pez en el mar", recoge el título de la instantánea. Ha llamado la atención de sus followers el hecho de que la colaboradora haya decidido posar sobre una tabla de surf introduciendo ligeramente en su derrière, parte de la tela de su bañador.

Uno de sus propios amigos, Gonzalo Montoya, ex concursante de Gran Hermano ha comentado: "Esto... como decirlo... Mmmm hay algo de bañador metido en tu ano". A lo que la sevillana ha contestado tajante: "Esto... Como decirte... Me da placer". Y es el único comentario al que la pequeña Pantoja ha respondido, pues otros seguidores han deslizado que "no es una foto bonita. No por el bañador "metido", es que se ve rara". Otros, en cambio, han aplaudido la postura de Anabel y comentan que "tiene un tipazo". La controversia de nuevo está servida por un miembro de los Pantoja.

Anabel Pantoja en bañador. Redes sociales

El pasado mes de mayo, era la propia Anabel quien informaba vía Instagram de que arrancaba una nueva aventura empresarial en su vida de la mano de la firma Aqüe Apparel. En primera instancia, la joven de Triana diseñó dos primeras piezas de baño que bien recogen la esencia del apellido que abandera: Pantoja. En dos tonos de azul, Anabel puso todo su foco creativo en el lunar, estampado propio del Sur de España y al que ya han sucumbido otras celebs.

Lo cierto es que Anabel vuelve a lucirse, posando como una sirena y orgullosa de su trabajo como diseñadora. Además, en los últimos tiempos, la playa, el mar y el sufr le traen buenos recuerdos, pues no deja de ser un guiño a su novio, Omar Sánchez, con quien inició un tórrido romance el pasado mes de febrero y quien la ha iniciado en este deporte siempre en aguas canarias, lugar de origen del joven que le ha robado el corazón.

[Más información: Anabel Pantoja vuelve a incendiar las redes con sus últimas fotos en bañador]