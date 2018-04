A Dulceida le sale caro su safari: asegura que le han deseado la muerte

Dulceida (28 años) se ha visto obligada a explicarse tras la polémica suscitada por unas imágenes publicadas en sus redes sociales durante un safari en África: "Dado lo acontecido durante el día de ayer, me veo obligada a emitir este comunicado. En primer lugar es totalmente falso que comerciáramos con las gafas de sol que le dimos a los niños (...) simplemente nos pidieron las gafas y se las regalamos. todo lo demás es falso.

Mi intención en ningún momento ha sido la de hacer daño con estas fotografías, ni mucho menos utilizar la gente de la tribu y lamento mucho si alguien se ha llevado esa impresión. Estamos haciendo un safari turístico y en la ruta nos llevaron a conocer la tribu, una experiencia maravillosa que volvería a repetir.

Respecto a la publicación en la que me estoy dando un baño en Cape Town, borré la fotografía en cuanto me comunicaron la sequía que tiene la ciudad actualmente. Desconocía que hubiera en ese momento esa restricción (...)

Por todo esto, se me ha insultado, se me ha vejado, se me ha maltratado con total vehemencia en las redes sociales. Se ha llegado a desear mi muerte, sí, mi muerte, solo por publicar en Instagram una foto donde no hago daño a nadie (...)

Sé lo que conlleva ser un personaje público, pero eso no justifica las agresiones verbales que he sufrido durante estos días, me haya confundido o no (...) Existe una continua crítica a los influencers hacia todo lo que hacemos, y siempre tenemos que justificar nuestro trabajo porque se infravalora continuamente (...) Gracias a todos los que habéis visto en esta fotografía este gesto de amor porque era mi única intención".

La imagen de la polémica

Imagen publicada por Dulceida en su Instagram.

Dulceida publicó una story en su Instagram en el que aparecían tres niños africanos y la influencer comentaba: "¡Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír", mientras los niños posaban con unas gafas que llevan el nombre de la catalana, a lo que explicaba: "ahora tienen nuestras gafas, yo sus sonrisas y el tiempo con ellas". Estas declaraciones le han valido a Dulceida las críticas más duras de sus haters y gran parte de la red, que acusan a la influencer de frivolizar con la pobreza y de superficial.

[Más información: Dulceida en el centro de la polémica por las imágenes de su viaje por África]