Bibiana Fernández y Alaska lloran la muerte de Bimba Bosé un año después

El 23 de enero de hace un año, la luz de Bimba Bosé se apagó para siempre. La modelo fallecía, a los 41 años, a causa de un cáncer de mamá dejando a sus familiares y a sus amigos íntimos sumidos en una enorme tristeza. 365 días después del terrible desenlace sus seres queridos no la olvidan. Su recuerdo es inmortal y así lo han hecho saber a través de las redes sociales.

Una de las primeras en escribir una bonitas palabras sobre Bimba ha sido Alaska (54). La artista pertenecía al círculo íntimo de la sobrina de Miguel Bosé (61) y su muerte fue para ella un gran mazazo. Este martes ha publicado una imagen de la modelo con sus hijas Dora y June junto al siguiente mensaje: "Eres tan generosa que además de todo lo bonito que nos diste solamente por existir, nos dejaste dos estrellas en este planeta. Te queremos y echamos de menos cada día". La imagen que ha compartido Alaska corresponde a un reportaje que le hicieron en la revista Yo Dona en septiembre de 2011.

Bibiana Fernández (63) también ha hecho lo propio. La colaboradora de televisión ha publicado en su cuenta de Instagram una espectacular instantánea de Bimba en la que aparece con un vestido negro. "Echándote de menos", escribe en el pie de la imagen. No es la única fotografía que ha compartido en todo este año de su amiga. Siempre que puede tiene un recuerdo para ella. También para David Delfín, que falleció unos meses después que Bimba debido a tres tumores cerebrales.

Rosy de Palma (53) es otra de las personas que este martes no se ha olvidado de Bimba Bosé. "Te echo mucho de menos hermana valiente", ha expresado junto a una imagen de las dos juntas. Justamente la actriz ha hablado con JALEOS y ha explicado que aún no ha asumido su muerte: "Lo siento, pero no estoy preparada para hablar de ella en forma de aniversario. No puedo, no estoy lista aún. Tengo que ir poco a poco, necesito tiempo. Es muy bonito que se la homenajee pero el mío no puedo compartirlo aún".

Topacio Fresh (44) ha escrito unas sentidas palabras, que en este caso van dedicadas tanto a Bimba como a David Delfín:

"Fue cuando te conocíque las palabrasse empezaron a desarticularLeer entre líneasleer al mirarlo superficial en lo profundolo profundo de lo superficialVoy a recuperar lo que soyPolicromático y cuadradoIncompleto y pasionalNo puedo evitar mezclarProfundo y superficialElijo lo que soySirenos y lámparassillas y arañasortodoncias y lápidassonrisas y lágrimasVoy a cantar desde mitus cosas favoritasDibujo mi pielCon lo que hagoCon lo que tengoLo que soyTe huelo y saboreo con la miradaTe veo y te toco con la palabraEscucha tus manosTu curiosidad me cautivaNunca te voy a abandonarlo que hay en mi es para tiVoy a mezclarlápiz con amarilloamar con cuchilloVamos a jugar".