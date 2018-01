Alba Carrillo se confiesa: “Me ha sido cómodo ser la rubia tonta"

Cuando no pasa por su mejor momento personal y profesional, Alba Carrillo (31 años) se sienta este domingo junto a Risto Mejide (43) en Chester para hablar de las ventajas y desventajas de ser bellos y dejar algún que otro titular sorprendente. "Me era cómodo ser la rubia tonta. No tienes que trabajártelo", confiesa sin rubor.

No obstante, cree que la belleza es un arma de doble filo. "Parece que tengo que ser por dentro igual que por fuera. Tengo que ser mona. Y no. Todos nos enfadamos, nos cabreamos o hacemos cosas que no están bien. Cada uno tenemos nuestro cliché, pero dentro lo que hay son seres humanos cagados de miedo".

Lanzada a la fama gracias a su participación en el talent de Cuatro Supermodelo, Alba pronto vio las fauces al lobo de la moda. "Existe una doble moral terrible. Por ejemplo, para la Madrid Fashion Week te piden un peso determinado. Si lo das, no cabes en la ropa de los diseñadores. Así que adelgazas, pero te ponen pesas en los sujetadores o te hacen beber dos litros de agua antes de pesarte y pasar la prueba. La moda es todo fachada. Hay que levantar alfombras, hay mucha mierda ahí metida".

Alba Carrillo junto a Risto Mejide.

No es el único problema. O al menos en su caso. "Los diseñadores no quieren mujeres famosas. Las modelos tenemos que ser perchas. Tú no puedes sobresalir por encima de su ropa", añade ante lo que Mejide le pregunta. "¿Cazafamosos antes que modelo?". "Ese concepto me hace gracia. No lo soy, pero ¿por qué ser famoso tiene que ser un hándicap? ¿No puedes trascender y conocer a una persona por el hecho de que una de sus características sea que es famoso?".

Respecto a su relación con Fonsi Nieto (39), con quien actualmente mantiene una guerra en los tribunales, Carrillo confiesa que "me abrió las puertas a la madurez. De cara a mi carrera de modelo, nuestra relación me perjudicó. De cara a mi carrera mediática, obviamente, no. Fue la primera persona con la que me fui a vivir y tuvimos un hijo. Fue muy rápido, pero no nos arrepentimos ninguno de los dos".

