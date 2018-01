Sabemos cuándo y dónde se casarán David Bisbal y Rosanna Zanetti

Aquel niño de los rizitos de oro que daba febriles piruetas en Operación Triunfo se casa, sienta la cabeza. David Bisbal (38 años) ha sucumbido al matrimonio después de mucho tiempo rehusándolo. Ni con Chenoa (42) ni con la que es la madre de su pequeña "del alma", Elena Tablada (36); ha tenido que llegar a su vida la venezolana Rosanna Zanetti (29) para que el almeriense quiera pasar por el altar para sellar el amor que siente. "Un amor maduro y seguro", señala alguien que conoce muy bien al autor de Ave María.

Ya el año pasado el cantante sorprendió sobremanera a propios y extraños cuando se convirtió en pareja de hecho de Zanetti, de forma casi clandestina, en un sobrio acto en el Ayuntamiento de Ajalvir (Madrid), y este 2018 ha dado el paso al frente más definitivo: casarse con su amor.

David Bisbal junto a sus padres. Gtres

Y a bombo y platillo, compartiendo su felicidad con sus miles de seguidores. "Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial…Le hice la pregunta y…¡me contestó que sí", escribía el intérprete en su Instagram hace unos días acompañando la buena nueva con una imagen de la pareja mirándose arrobados.

Sin duda, poco o nada queda de aquel Bisbal tan enérgico como 'díscolo' de los años posteriores a su boom televisivo. Ahora, con su vida profesional bien apuntalada, quiere cuidar de su parcela más personal. Quiere construir su hogar. Pero, ¿qué se sabe de la boda de David y Rosanna? JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno más cercano a la familia del almeriense. "David está feliz y la intención de casarse se la comunicó a su familia la pasada Navidad cuando estuvo con Rosanna pasando unos días. La familia no puede estar más contenta, les gusta mucho Rosanna".

"Se casarán a primeros de 2019"

La pareja. Gtres

¿Cuándo y dónde tendrían pensado contraer primeras nupcias?, pregunta este medio. "Se casarán a primeros de 2019 porque este año David lo tiene repleto de conciertos y prefieren no correr y hacer una boda como Dios manda. Tienen que tomar muchas decisiones, entre ellas, si casarse en Almería o en Miami". Aunque son dos ciudades que atesoran grandes recuerdos para el futuro matrimonio, al cantante le haría especial ilusión convertirse en marido de Zanetti en su tierra, rodeado de los suyos, pero tiene muy en cuenta la opinión y los sentimientos de Rosanna.

Ella es natural de Venezuela y su escenario natal -con todas las connotaciones sociales y políticas que vive- no es el ideal para algo tan bonito y bello como una boda: "Le encantaría, pero no puede ser. Por eso, o se desplaza su familia a Almería o a Miami. Allí ellos hacen vida y los paisajes son idílicos para la boda". Se celebre donde se celebre, la pareja va a estar con los suyos, ya que tienen en común su amor desmedido por la familia. Quien seguro que no se pierde ese magno día será Ella, la hija que Bisbal tuvo con Elena Tablada y con la que Rosanna se "lleva estupendamente". ¡Vivan los novios!

