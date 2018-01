Alba Carrillo está acabada: 'Sálvame' prescinde de ella y Fonsi y Feliciano quieren hundirla

Alba Carrillo (31 años) se ha convertido en uno de los personajes más buscados de los últimos dos años después de anunciar su divorcio de Feliciano López (36) en forma de exclusiva. De hecho,logró llamar tanto la atención que Telecinco se fijó en ella para que convirtiera en una de las cuatro presentadoras de Hable con ellas.

Aquel trabajo sólo le duró un verano. Pero ya le había servido para entrar a formar parte del universo Telecinco. Y así, sólo unas semanas después, se estrenaba como colaboradora del debate de GH 17. No obstante, lo hizo con poca suerte ya que después de tener un enfrentamiento con Ylenia, decidió abandonar el programa.

Aquello, sin embargo, no hizo la modelo siguiera encontrando trabajos en Telecinco y el pasado año se convertía en el fichaje estrella de Supervivientes junto a su madre. Y aunque eran muchos los que no confiaban en que fuese a durar mucho en el concurso, Carrillo convenció a los espectadores, logró la medalla de plata y se convirtió en imprescindible para Sálvame.

Debate de Gran Hermano 17.

Cada vez que la joven quería contar algo acudía al programa de Telecinco. Por todo ello y, para ahorrarse su caché, la cúpula quiso recompensar a la modelo a principios de septiembre con un nuevo trabajo convirtiéndola en colaboradora fija.

Pero, a su vez, visto el potencial de Carrillo y su madre, Lucía Pariente, que también había sido contratada como asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa, La Fábrica de la Tele pensó en grabar un reality con las dos. Madre e hija habían llegado a la cumbre televisiva.

Sin embargo, aquello no fue más que un sueño. Sólo unas semanas después, Las Carrillo se daban de bruces con la realidad ya que la productora descartaba por completo este programa debido a que su vida no genera un contenido suficientemente atractivo para los espectadores se enganchen semana tras semana como sí lo hacen Las Campos.

Sin abrir la boca en 'Sálvame'

Sería el principio de su declive televisivo. Sólo unos días después, sus compañeros de Sálvame le reprochaban que no daba ningún tipo de juego en el programa. "En esta publicidad he ido al servicio médico para avisar porque estoy preocupado porque hay una compañera que no se si ha dejado de respirar. Todavía no huele. Alba Carrillo no ha abierto la boca desde que hemos empezamos", criticaba Kiko Hernández (41).

"No ha dicho ninguna frase. Luego hablamos de Chelo (García-Cortés)", añadía la presentadora Paz Padilla (48). "Estoy cogiendo su relevo. Pero es que habláis tanto vosotros…", se defendía la modelo. "¿Tú sabes cuál es tu trabajo? A lo mejor te han dicho que con estar mona valdría", bromeaba la presentadora. "Bueno, hay otros que ni por esa", contestaba Carrillo.

Como no podía ser de otra forma este altercado desató los rumores que hablaban de que, vista su poca implicación en el programa, sus jefes se estaban planteando prescindir de ella, como ya pensaron en hacer con Lydia Lozano (56) y Terelu Campos (52). De hecho, el portal Gritos afirmaba esta semana que la modelo no volverá como colaboradora al programa.

Fuentes del entorno del programa, sin embargo, explican que es habitual que haya entradas y salidas de colaboradores dependiendo de si están de actualidad y, en las últimas semanas, el culebrón de María Lapiedra y Gustavo González ha centrado los contenidos del programa. De hecho, tras aquel reproche de Kiko, Carrillo volvió a aparecer en el programa especial de Nochevieja Sálvame Stars.

Asimismo, el entorno de la maniquí afirma que ha decidido apartarse de la televisión temporalmente para centrarse en los dos contenciosos que mantiene con sus ex parejas, Fonsi Nieto (39) y Feliciano López. De hecho en diciembre Alba mostró una actitud muy distinta a la que acostumbra, sosegada y calmada queriendo librar esta guerra en los tribunales y no en los platós de televisión.

No hay que olvidar que Nieto ha optado por la vía legal para evitar que su ex exponga a su hijo en los medios de comunicación y ha acudido al Defensor del Menor para que vele por los intereses del pequeño. Esto ha hecho que Carrillo sea más precavida ya que no hace mención de su vástago por su nombre, sino que se refiere a él como "personita".

Fonsi Nieto con su hijo.

De esta forma, su salida temporal de Sálvame ayudaría a enfriar un poco la guerra que mantiene con Nieto. Esta ausencia servirá, además, para que su vuelta se revalorice y regrese al programa previo paso por caja en Sábado Deluxe.