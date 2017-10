Risto Mejide incendia las redes por una pelea (grabada) con un taxista

Risto Mejide (42 años) está siendo duramente criticado en las redes sociales a raíz de hacer pública la discusión que ha mantenido con un taxista. Según se desprende del vídeo que ha compartido el publicista, todo habría empezado tras la petición del marido de Laura Escanes (21) de apagar la radio. El taxista no sólo se habría negado sino que ha respondido reprochando que "no ha comprado el taxi". Algo que no le ha sentado muy bien a Risto, por lo que ha pedido la hoja de reclamaciones mientras ha grabado la secuencia.

En las redes sociales enseguida se han hecho eco de la pelea posicionándose al lado del taxista. Todo lo contrario a lo que imaginaba el publicista al compartir el vídeo en Inetnert. Lo que no perdonan los usuarios es que se grabe a una persona sin su consentimiento, se haga público y encima se le intente humillar de esta manera. Chulo y prepotente son algos de los insultos que ha recibido Mejide, quien al darse cuenta del revuelo generado ha borrado el tuit con el vídeo de la discusión.

Lo de grabar a alguien en su puesto de trabajo y difundir su imagen de esta manera sobra muchísimo — Margarita Jones (@lajonasa) 3 de octubre de 2017

Urilizar ser un personaje público para ir de superior es deplorable. Grabar sin el consentimiento del otro, también es delito. — Candi (@CandiSantano) 3 de octubre de 2017

Hace falta ponerse así? Este pavo es tonto — ugg👼🏻 (@imluucia) 3 de octubre de 2017

Es que lo vuelvo a ver y cada vez me da puto asco, Risto no ha trabajado en su puta vida — Paracelso (@Lobatiyo) 3 de octubre de 2017

Das asco de verdad, no sé cómo se puede ser capaz de esto por muy "maleducado" que haya sido el señor xd — marina (@rauhlwxrld) 3 de octubre de 2017

Menudo gilipollas, q hace grabando al pobre hombre sin si consentimiento. Vale,q el señor se habrá ido de la lengua pero lo de Risto... — Clara (@ClaraV90) 3 de octubre de 2017

@ristomejide menuda actitud despreciable, no eres más que un juez de concurso que se hace el duro. No te esfuerces en parecer otra cosa. — Jesús. (@JAD_RVCF) 3 de octubre de 2017

VOMITIVO ES LO DE ESTE TIO — Señorita Amapola 📢 (@AmapolaSenorita) 3 de octubre de 2017

No te da verguenza gentuza Que podria ser tu padre, paciencia la de ese señor tendrias que haber dado con otro y te comes el movil educado! — Maria (@Mariamariquilla) 3 de octubre de 2017

¿Y este tío quién mierda se cree que es y con qué derecho graba a este hombre? — Margarita Jones (@lajonasa) 3 de octubre de 2017