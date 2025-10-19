De Cristina Medina y Encarna Salazar a Ana Rosa Quintana: estas son las famosas que superaron el cáncer de mama

Este domingo, 19 de octubre de 2024, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con motivo de esta señalada fecha, EL ESPAÑOL ha querido recoger, un año más, ejemplos de superación de personalidades reconocidas que han pasado la dura enfermedad pero que, gracias a su valentía, han salido de ella más fuertes que nunca.

Personalidades de la talla de Cristina Medina (54 años), Jessie J (37) o Ana Locking (55) se han sumado a una larga lista de mujeres que han pasado por ello. La actriz anunció su enfermedad en 2021 y, en 2025, se ha sentado en televisión para hablar de todo su proceso; la cantante lo ha contado también en 2025, describiéndolo como "terrible".

Por otro lado, la diseñadora lo hizo público justo después de su última sesión de radioterapia en su perfil de Instagram. No son las únicas mujeres que, con su testimonio, han arrojado luz y esperanza.

1. Cristina Medina

Cristina Medina en un posado. Gtres

La actriz anunció mediante sus redes sociales su diagnóstico tras descubrir dos bultos en el pecho durante una mamografía rutinaria a sus 50 años.

En su mensaje fue sincera, explicó que afrontaba un proceso de quimioterapia y radioterapia, animando a la detección precoz y agradeciendo el apoyo recibido por todos sus seguidores. Además, la actriz confesó que para ella fue un shock pero después entró en "modo supervivencia": pasó a aceptar las fases de los tratamientos y sus consecuencias físicas y emocionales.

"El cáncer es la muerte a mordiscos. No deberías pedirle a un paciente alegría todos los días, no siempre puedes estar bien", comentó en una entrevista en YAS Verano.

Medina relató que tras finalizar el tratamiento se sintió "vacía" y deprimida, ya que el impacto psicológico y económico del cáncer va mucho más allá del alta médica. Como activista, también ha denunciado las carencias del sistema de apoyo a pacientes, recalcando la falta de acompañamiento psicológico. "Solo piensas en sobrevivir, y muchas veces la soledad te arrasa", comentó este verano.

Cristina ha puesto en marcha la aplicación Oncolomeeting para ayudar a otros pacientes a no sentirse solos y compartir experiencias entre pacientes y supervivientes.

2. Jessie J

La cantante Jessie J en un acto público. Gtres La cantante reveló en junio de 2025 que había sido diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que compartió a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales. La cantante explicó que se trataba de una detección en una fase inicial, algo que consideraba fundamental, ya que, en sus propias palabras, "el cáncer es terrible en cualquiera de sus formas, pero me aferro a la palabra 'temprana'".

Informó que, después de participar en el festival Summertime Ball en Wembley, se retiraría temporalmente de los escenarios y de las redes sociales para someterse a una cirugía incluida en su tratamiento. Ha resaltado la importancia de la detección temprana y de someterse a revisiones médicas periódicas. Jessie J contó que abrirse sobre su experiencia le brinda sensación de compañía y ha alentado a otros a compartir sus vivencias para fomentar la solidaridad y el apoyo entre todos.

3. Aylén Milla

Aylén Milla, exconcursante de 'GH VIP 5', revela que sufre un cáncer de mama "bastante agresivo"

La exconcursante de Gran Hermano VIP, Aylén Milla, reveló en mayo de 2023 que padecía cáncer de mama triple negativo.

La influencer explicó que mantuvo la noticia en privado durante meses para enfrentar el proceso de manera íntima y que decidió compartirlo públicamente solo después de completar 16 sesiones de quimioterapia, mostrando su rostro sin peluca con el objetivo de normalizar los efectos del tratamiento.

En su mensaje, Aylén compartió: "Soy Aylén, tengo 33 años y cáncer de mama triple negativo, bastante agresivo. He recibido 16 sesiones de quimioterapia. Esta es mi historia", despojándose así de cualquier juicio.

Comentó que había perdido el pelo y las cejas, y que se había cansado de fingir con la peluca: "Lo digo con mucho orgullo. No me importa. Me cansé de fingir usando una peluca". Además, explicó que decidió participar en una maratón justo después de conocer su diagnóstico, como un reto personal para superarse y mostrarse vulnerable.

Reconoció que la noticia fue devastadora para su familia, incluso narrando cómo su madre se desmayó tras una ecografía de control al no poder soportar verla sufrir. En sus redes y entrevistas, ha insistido en la importancia de normalizar los efectos físicos del cáncer, confesando que ha llorado, ha atravesado altibajos y ha tratado de mantener una actitud positiva.

4. Ana Loking

Ana Loking en un acto público. Gtres

Ana Locking (55) compartió en julio de 2020 que había enfrentado un cáncer de mama a través de un mensaje muy personal y emotivo en sus redes sociales, justo después de completar su última sesión de radioterapia. Contó que le diagnosticaron el cáncer de pecho tres días antes del confinamiento y que, una semana después, fue operada. Después explicó que decidió hacer pública su experiencia tras finalizar los tratamientos, con el objetivo de cerrar una etapa y visibilizar la importancia de la detección temprana y del apoyo emocional durante el proceso. Compartió una fotografía celebrando la vida, el amor y la amistad, acompañada del mensaje: "Necesito compartir mi historia de estos últimos cuatro meses para dar un paso adelante y cerrar, en cierta manera, esta difícil etapa de mi vida, porque nunca concluye". Eso sí, subrayó la gran importancia de la detección temprana y compartió el mensaje esperanzador que le transmitió su cirujano: "Es peligroso, pero el diagnóstico es muy precoz. No te preocupes, que te voy a salvar de esto, esto se cura. Para mí esas fueron las palabras mágicas".

5. Olivia Munn

Olivia Munn en un acto público. Gtres

Olivia Munn (45) dio a conocer en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer de mama mediante una publicación en Instagram, en la que compartió varias fotografías y un mensaje muy personal sobre su diagnóstico y su tratamiento. Explicó que decidió hacerlo público solo después de pasar meses enfrentando la enfermedad en privado, sometiéndose a múltiples cirugías, incluida una doble mastectomía, y afrontando todo el proceso con fortaleza mientras cuidaba a su hijo Malcolm. En su mensaje, destacó: "Quise mantenerlo privado para poder luchar sin ruido exterior. Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje". En algunas entrevistas, ha señalado que enfrentar el cáncer siendo madre fue lo más difícil, y que su hijo se convirtió en su refugio, ayudándola a mantener la perspectiva y una actitud positiva: "Tener un bebé hace que todo sea mucho más aterrador, pero es el único momento en el que mi cerebro no piensa en estar enferma". La sinceridad y el optimismo de Olivia Munn, sumados a su compromiso con la detección temprana y el apoyo emocional, han transformado su experiencia en un mensaje de esperanza y concienciación a nivel internacional.

6. Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana en la presentación de la programación de 'AR', en julio de 2023. Gtres

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando Ana Rosa Quintana (69), en el extinto El programa de Ana Rosa, anunció que padecía cáncer de mama. "Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", comenzó Quintana su emotivo discurso.

"Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", añadió. La periodista deslizó que se trataba de un "tratamiento complicado", que requería su abandono temporal de la televisión: "Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme".

Tras un tiempo alejada, en octubre de 2022 regresó a la pequeña pantalla. En esa rentrée aseguró: "Os dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. (...) Milagro es que esté yo hoy aquí". Ana Rosa regresó en plena forma y al poco tiempo se enfrentó a un nuevo reto profesional: trasladarse a las tardes de la cadena con el espacio TardeAR. En su última revisión médica le dijeron que estaba todo en orden.

En 2010 padeció otro cáncer, un tumor de grado uno. "Hace ocho años tuve un tumor de grado uno. En julio de 2010 me lo diagnosticaron, yo empezaba mis vacaciones y me operaron el 2 de agosto. No necesité quimioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa, me sentaba al lado de Joaquín Prat (49) y luego me iba a la radioterapia... No cogí ni un día de baja", explicó en 2018.

Ana Rosa subraya en 2025 la importancia de la detección temprana y la investigación, y aporta su propia experiencia como superviviente: "Estamos vivas gracias a la investigación y a los médicos, pero debemos exigir responsabilidad y nunca relajar la vigilancia".

7. Carla Bruni

Carla Bruni en una fotografía tomada en Nueva York, en mayo de 2023. Gtres

El 4 de octubre de 2023 Carla Bruni (57), la mujer de Nicolás Sarzoky (70), reveló a través de sus redes sociales, y para concienciar a sus seguidores, que hacía cuatro años había luchado contra el cáncer de mama. Una enfermedad que superó con éxito y que, hasta entonces, había preferido mantenerla en la más estricta intimidad.

"Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama", comenzaba el vídeo en el que la cantante sostenía varias pancartas con mensajes diferentes. No le hace falta hablar, porque todo está ya dicho en sus palabras escritas. "Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. Porque no tuvo tiempo de llegar a serlo".

"Sin las pruebas que me hice, hoy ya no tendría el seno izquierdo", defendió Carla Bruni. Con esta revelación, su mensaje es claro: las mamografías anuales son esenciales para detectar el cáncer a tiempo. "No hago este post para dar detalles de mi salud. Me repugna y he dudado durante mucho tiempo antes de hablar de ello", admitió la esposa de Sarkozy.

8. Inés Sainz

Inés Sainz confesó hace justo un año que padecía cáncer de mama. RRSS

La modelo (47) anunció hace cinco años que padecía cáncer de mama: "Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama. Mis amigos y yo llamamos Agustín al tumor porque no estamos nada 'agustín' con él", afirmó en Diez Minutos. "Hay que poner un poco de humor a la situación porque si no, te hundes", añadió entonces.

Apenas dos meses después, Inés desvelaba que todo se había terminado: "Creo que no tienen paciente en oncología más gamberra, ¡pero yo tenía que marcarme un baile porque no tienen campana que tocar cuando acabas tu tratamiento!".

Además, la que fuera Miss España contaba que ni siquiera necesitó recibir tratamientos invasivos: "No puedo hablar de la quimioterapia y tampoco de sufrir una mastectomía. Aunque hace unos meses lo desconocía, al final mi diagnóstico fue el menos grave. Me siento afortunada y siempre recordaré que fue gracias a una revisión ginecológica a tiempo. Si lo hubiera dejado un poco más, quizás estaría contando otro diagnóstico o quizás nada, porque no hubiera tenido una segunda oportunidad".

9. Encarna Salazar

Encarna Salazar, una superviviente del cáncer de mama.

La hermana mayor de las Azúcar Moreno, Encarna Salazar (64) fue diagnosticada en 2007 hasta que en 2013 su oncóloga le comunicó que había superado el cáncer de mama.

Estuvo alejada de los focos para centrarse en su recuperación pero en diferentes entrevistas reconoció que nunca le "tumbó". "Cuando te dan el diagnóstico lo primero que piensas es que te vas. Fue duro pero nunca me tumbó. Me iba a comprar, al gimnasio... nunca me sentí mal, nunca tuve fiebre...", confesó en El show de Bertín. Hoy está curada.

Encarna ha recordado en entrevistas durante 2025 que, aunque han pasado 17 años desde su diagnóstico, todavía siente nervios en cada revisión anual. Aun así, continúa enviando mensajes de ánimo y esperanza a quienes atraviesan la enfermedad: "Se supera, se puede y adelante siempre".

10. Luz Casal

La cantante Luz Casal vestida de rosa.

Otra de las cantantes que es un referente de superación es Luz Casal (66). Fue en 2007 cuando le fue detectado un tumor en el pecho del que se recuperó con quimioterapia. Pero años más tarde, en 2010, se le dio el mismo diagnóstico en el otro seno.

En ambas ocasiones decidió enviar un comunicado directo a los medios para que la noticia se conociera por sus propias palabras. "Quería evitar conjeturas, y ayudar a la gente a no tenerle miedo al cáncer", aseguró entonces.

11. Terelu Campos

Terelu Campos.

Otro caso de superación de la enfermedad entre las celebridades patrias ha sido Terelu Campos (60). Le anunciaron el duro diagnóstico en 2012 y aunque en enero del año siguiente fue dada de alta, el miedo aún permanece ahí en cada revisión. Tuvo que dejar temporalmente la televisión, se sometió a una operación y tomó sesiones de quimioterapia que finalizaron en junio de ese año, y de radioterapia, que concluyeron un mes después.

Desde que se le detectó la enfermedad, Terelu cambió su forma de ver la vida e incluso la de su entorno más cercano, como su malograda madre y su hermana, que afrontaron el día a día centrándose en lo importante y dejando de lado las cosas más superficiales, tal y como explicaron en su docureality de Las Campos.

El 9 de julio de 2018, la Fundación Jiménez Díaz anunciaba que Terelu padecía un nuevo cáncer de mama. Esta vez, en el otro seno. Una vez más, la hija de Teresa Campos (81) luchó y venció a la enfermedad sometiéndose a una doble mastectomía.

En octubre de 2025, Terelu compartió que, por primera vez en trece años, llevaba ocho meses sin tratamiento oncológico. Confesó que al principio sintió miedo, pero que, gracias al apoyo de su oncólogo, aceptó este cambio. "Es una sensación un poco rara porque al principio te da miedo y, de hecho, pacté con mi oncólogo que me lo quitaba, pero que si me veía muy inquieta me lo volvía a dar. Pero no. Algo que era una rutina en mi vida desde hacía tantísimos años, eso de abrir un ojo y tomarte la pastilla, he conseguido olvidarlo", ha confesado tras cumplir 60 años.

12. Elle Macpherson

Elle Macpherson en un acto en Mallorca. Gtres

La australiana (61) reveló en una entrevista con Australian Women's Weekly, a propósito del lanzamiento de su nuevo libro homónimo, Elle, que hace siete años le diagnosticaron un cáncer de mama: "Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos".

Entonces, hasta 32 especialistas le recomendaron que se sometiera a un tratamiento de quimioterapia y se realizara una mastectomía. Sin embargo, la supermodelo se opuso a cualquier producto farmacéutico y optó por un "enfoque holístico". "Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad, mi sistema de creencias para que me apoyara en todo esto. Y eso fue lo que hice". Su testimonio ha sido muy criticado por los oncólogos al considerar que solo la medicina convencional puede curar o frenar la enfermedad.

13. Sabrina Salerno

Sabrina Salermo TVE1

La cantante (57) ha sido una de las últimas mujeres en anunciar, a través de sus redes sociales, que padece la enfermedad. La musa de la música pop revelaba apenas hace un mes que entraba en quirófano para extirpar el tumor. "Como todos los años, en julio, me hicieron una mamografía. Han pasado meses con mucho miedo, ansiedad, melancolía pero sobre todo mucha esperanza y ganas de reaccionar", aseguraba en su cuenta de Instagram, a la vez que hacía un llamamiento para acudir a las revisiones anuales: "La prevención y el diagnóstico temprano pueden salvar nuestras vidas".

14. Lorena Meritano

Lorena Meritano hizo público su cáncer y su lucha constante. RRSS

En septiembre de 2016 se conocía que Lorena Meritano (55), una de las villanas de la serie Pasión de Gavilanes, se recuperaba del cáncer de mama del que fue diagnosticada en 2014 gracias a un autoexamen que se hacía ella misma en el que notó un bulto.

La imagen que subió a sus redes sociales tras la mastectomía que le fue realizada para extirparle dos tumores, se viralizó rápidamente debido a la dura fotografía en la que se veían claramente las cicatrices en su pecho. La intención de Lorena era concienciar al mundo de que los cánones de estética impuestos en la sociedad no pueden desechar la cruda realidad de las mujeres que sufren enfermedades tan difíciles como el cáncer.

15. Anastacia

La cantante Anastacia en plena forma tras dos diagnósticos de cáncer de mama.

"El cáncer no sabe con quién se ha metido". Estas palabras pertenecen a la cantante Anastacia (57), quien sufrió la enfermedad en dos ocasiones. En 2003 superó el primer hachazo, pero en 2013 se vio obligada a cancelar su gira para recuperarse del nuevo diagnóstico.

En la recaída, el tumor fue detectado en su fase inicial por lo que enseguida fue sometida a una cirugía y siguió el tratamiento de quimioterapia. Dos años después volvía a dar guerra en los escenarios con su disco Resurrection, un título inmejorable para su nueva etapa.

16. Kylie Minogue

Kylie Minogue en una imagen de archivo. Gtres

Kylie Minogue (57) también ha superado el cáncer de mama. La cantante fue diagnosticada de la enfermedad en 2005. Al recibir la noticia estaba junto a sus padres, quienes la apoyaron desde el primer momento y le impidieron subir a un avión, pues la intérprete se empeñaba en seguir con su gira.

Gracias a eso, en los días posteriores fue operada, así, tras una mastectomía parcial y varios meses de quimioterapia, los médicos anunciaron que el tumor había desaparecido. A finales de 2006 ya se le esperaba en los escenarios de Australia y su vuelta no defraudó.

17. Mabel Lozano

Mabel Lozano en un acto público en junio de 2021. Gtres

Fue en la primavera de 2020 cuando Mabel Lozano (57) fue operada de cáncer de mama, enfermedad de la que había sido diagnosticada unos meses antes. La intervención se le practicó con éxito, como ella misma se encargó de contar en su cuenta de Instagram, aunque el proceso que vivió fue complicado al producirse en plena pandemia. "Los ganglios estaban perfectos y el carcinoma era muy pequeño estaba en estadio I".

La actriz y directora, ganadora de un premio Goya en 2021 al mejor corto documental por Biografía del cadáver de una mujer, pasó por la última "ITV", como ella llama a las revisiones, el pasado mes de febrero. "Cuando te dan los resultados y todo sigue bien es un motivo de alegría inmensa, de celebración", reflexionó entonces en sus redes sociales. Pese a que recibió el alta médica, Lozano aseguró hace un tiempo: "No soy una guerrera, soy una enferma oncológica y tengo derecho a tener miedo".

18. Sara Ferguson

Sara Ferguson Gtres

La duquesa de York (66) se sometió en junio de 2023 a una mastectomía. Lejos de hundirse, reveló en un episodio de su podcast Tea Talks que llamaba a su seno reconstruido Derek "y es muy importante porque me salvó la vida". "El pobre Eric de la derecha se siente bastante triste porque no es tan alegre como Derek de la izquierda, pero equilibraré a Eric, no te preocupes".

La enfermedad fue detectada tras hallar una sombra en una mamografía. Después una biopsia confirmó el resultado. Según informó el Daily Mail, debido a la densidad de la zona afectada se le aconsejó hacer una mastectomía, reconstruyendo su pecho con grasa del abdomen.

19. Remedios Cervantes

Remedios Cervantes en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

"Hace ocho años me detectaron un cáncer de mama. Gracias a que siempre he sido previsora, siempre he ido a revisiones, lo pude coger a tiempo. La prevención es importantísima. En la vida no hay marcha atrás, hay que coger las riendas y seguir hacia adelante", aseguraba la modelo y empresaria hace unos meses en una entrevista en Mujer Hoy.

20. La Mari (Chambao)

La Mari de Chambao en una imagen de archivo. Gtres

En 2005 le diagnosticaron un cancirmona ductal infiltrante de grado 3. "Recuerdo aquellos momentos, pero no hay reglas escritas y cada persona vive el cáncer de una manera. A mí me ayudó escucharme, necesitaba hacerlo público. No podía estar todo el rato pensando en el cáncer, necesitaba naturalidad, integrarlo en mi vida. En muchas ocasiones se usa la música como terapia en los hospitales", aseguró en una entrevista para dicen (Diario Independiente de Contenido Enfermero). Con permiso de sus médicos, hizo algunos conciertos. Casi 20 años después, sigue sin rastro de enfermedad.