Havaianas y P. Andrade se unen en la Fashion Week de París para presentar un diseño de chanclas con puntera dividida

Reconocida por colaborar con algunas de las casas de moda más influyentes del mundo, desde Milán hasta Copenhague, Havaianas lleva esta temporada a la Semana de la Moda Masculina de París una colaboración especialmente significativa.

La icónica marca de chanclas ha unido fuerzas con P. Andrade, la primera firma brasileña en formar parte del calendario oficial de la moda masculina de París. El 28 de junio, en Le Salon des Miroirs, P. Andrade presentó su colección Primavera/Verano 2027, que incluía una colaboración exclusiva con Havaianas.

Los modelos desfilaron con las Top Cut, un nuevo diseño de puntera dividida nacido del diálogo creativo entre dos marcas brasileñas profundamente arraigadas en su cultura, ofreciendo un primer adelanto de la colaboración que ambas lanzarán próximamente.

El nuevo modelo en beige. Havaianas

Lejos de reinventar la clásica silueta de las chanclas, este nuevo diseño incorpora una sutil abertura en la suela que refuerza el ADN y los códigos estéticos de Havaianas, al tiempo que rinde homenaje a sus orígenes: las sandalias japonesas zori, que inspiraron el primer modelo de la marca.

Con una estética contemporánea, P. Andrade combina el lujo streetwear con una visión singular de Brasil, alejada de los estereotipos. Ese enfoque también se refleja en su proceso creativo junto a Havaianas, preservando aquello que convirtió a la marca en un símbolo de la cultura brasileña.

"Creemos firmemente que el diseño puede ser transformador sin necesidad de resultar estridente. Por eso introdujimos un cambio sutil en la anatomía de la chancla, creando una abertura inspirada en el calzado tabi. Al mismo tiempo, recuperamos los orígenes de las Havaianas Tradi, cuyo diseño se inspiró originalmente en las sandalias japonesas zori. Es una referencia lúdica, pero sofisticada, que rinde homenaje a la herencia del producto", afirma Pedro Andrade, fundador y director creativo de P. Andrade.

Reinterpretado en dos colores, este diseño sofisticado y atemporal se presenta en negro y beige. "Durante el desarrollo del diseño hablamos mucho de lo mucho que gusta una chancla blanca de Havaianas. Así que reinterpretamos ese icono a través de un tono beige más suave, con un aspecto ligeramente desgastado, casi como si fuera un objeto que ya lleva consigo una historia. Era una conversación que Havaianas ya estaba explorando y sentimos que tenía sentido llevarla un paso más allá dentro de nuestro propio universo creativo", añade Pedro.

"Crear junto a marcas brasileñas siempre es una experiencia apasionante, especialmente con un socio como Pedro Andrade, cuya visión creativa está tan bien definida y posee una gran relevancia cultural. Desde el punto de vista del diseño, esta colaboración nos ha permitido reforzar nuestras raíces y trasladar el auténtico ADN de Havaianas a cada una de las piezas de la colección", señala Ieda Pavani, directora global de Diseño de Havaianas.

Este diseño exclusivo marca el inicio de la colaboración entre Havaianas y P. Andrade, antes del lanzamiento de la colección completa, previsto para enero de 2027. La colección estará disponible en edición limitada en tiendas Havaianas de todo el mundo.