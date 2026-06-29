El 'look' más romántico de Violeta Mangriñán: así es su vestido azul de Sandro que conquista el verano

Violeta Mangriñán (32 años) ha vuelto a confirmar su estatus como referente de estilo en la esperada Summer Party de Cosmopolitan, donde deslumbró con un look fresco, sofisticado y perfectamente alineado con las tendencias estivales.

La influencer se estrenaba por primera vez como presentadora de un evento y necesitaba estar a la altura de las circunstancias con su estilismo.

La valenciana apostó por un delicado vestido azul bebé de Sandro, una pieza que combinaba romanticismo y modernidad a partes iguales. El diseño, de corte asimétrico, destacaba por su escote de pico y finos tirantes, uno de ellos adornado con flores, aportando un aire femenino y cuidado al conjunto.

La prenda, entallada en la cintura y con corte bajo el pecho, estiliza la silueta y da paso a una falda con gran volante asimétrico que añade movimiento y dinamismo al look.

El vestido, completamente forrado y con cierre de cremallera en la espalda, se convierte en una elección ideal para eventos de verano gracias a su ligereza y elegancia natural.

El diseño se puede comprar en la web de la firma o en las tiendas de El Corte Inglés. Violeta ha confirmado que ella lo compró en el centro comercial de Castellana, en Madrid.

Ahora mismo está rebajado con un 30 por ciento de descuento y su precio ha pasado de 325 euros a 227,50. Está disponible de las tallas 34 a la 42.

Violeta completó su estilismo con accesorios discretos, dejando todo el protagonismo a la prenda, en una clara apuesta por el minimalismo sofisticado.

Con esta aparición, Mangriñán reafirma su capacidad para interpretar las tendencias clave de la temporada, consolidándose como una de las figuras más influyentes en el panorama fashion español.

Al cierre del evento confesó haber estado muy a gusto en su papel de conductora del evento: "Gracias por la oportunidad. Me lo he pasado muy bien", aseguró en sus redes sociales.