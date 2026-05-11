Georgina Rodríguez, embajadora de la nueva colección de baño de Calzedonia que celebra la silueta femenina

Georgina Rodríguez (32 años) consolida su posición como icono de estilo internacional al convertirse en la nueva embajadora en España de la colección de baño SS26 de Calzedonia.

Su elegancia contemporánea y su conexión con una audiencia global reflejan a la perfección el ADN de la firma, dando vida a una estética actual y aspiracional que combina confianza, feminidad y frescura.

Su imagen encaja de manera natural con la esencia de Calzedonia, aportando una visión renovada de la moda de baño, que apuesta por diseños favorecedores y pensados para una mujer segura de sí misma.

Georgina, espectacular con un bikini marrón chocolate de la nueva colección. Calzedonia

“Para mí, el mar es libertad, energía y feminidad. Siempre he amado la colección de baño de Calzedonia y la llevo desde hace años. Ser hoy imagen es para mí un honor”. afirma Georgina Rodríguez.

Con esta unión, Calzedonia celebra una temporada más la feminidad a través de su universo de swimwear, pensado para realzar las formas con elegancia y naturalidad.

El estilo y la belleza mediterránea de Georgina representan a la perfección la esencia de la colección, evocando autenticidad y confianza.

Esta temporada, la firma presenta una propuesta que celebra la silueta femenina a través de diseños sofisticados, colores en tendencia y líneas pensadas para realzar el cuerpo con naturalidad.

Apuestan por piezas versátiles que combinan estilo y comodidad, con tejidos y estructuras que se adaptan al cuerpo, destacando líneas.

Entre las piezas que descubrimos junto a Georgina de la nueva colección, destaca el modelo Minimal Fit, que regresa una temporada más en varios colores y delicados detalles dorados.

Ella lo presenta en tono marrón chocolate, aunque también está disponible en negro, vainilla y rosa empolvado.

La colección celebra la silueta femenina a través de diseños sofisticados.

Continúa el modelo Sequin Net en tono butter cream white, que incorpora pequeñas y elegantes lentejuelas aportando un sutil brillo y elevando el diseño con un toque luminoso y refinado, además de ofrecerse también en marrón y en versión bañador.

Como novedad de la temporada, la colección cápsula La Bahía se consolida como una de las apuestas clave de Calzedonia para España, representando el estilo de vida mediterráneo.

Con bikinis en una variedad de siluetas y estampados, la colección realza la figura con frescura y naturalidad encontrando en Georgina Rodríguez un espejo ideal. Su imagen no solo encarna la belleza mediterránea, sino que conecta con una propuesta de inspiración balear que nace en España con vocación internacional.

Georgina luce el conjunto Green Vichy y el modelo Pop Palms, diseños que capturan una feminidad luminosa y desenfadada. La Bahía evoca calas de aguas cristalinas, rincones entre pinos y la luz dorada sobre el mar, donde el tiempo se alarga entre risas, piel salada y el sonido constante de las olas.

Por último, el modelo Savage Shades completa la propuesta con un llamativo estampado animalier en tonos tierra, destacando su parte superior push-up cruzada y la braguita brasileña, que aportan un aire más atrevido y sensual.