Juan Carlos Ferrero, nuevo rostro de Pedro del Hierro: elegancia y alto rendimiento en su campaña más deportiva

Pedro del Hierro refuerza su apuesta por la elegancia masculina con una campaña que mira al deporte y al alto rendimiento. La firma ha elegido a Juan Carlos Ferrero como imagen de su colección Primavera/Verano 2026, consolidando así una alianza que combina estilo, credibilidad y una trayectoria impecable.

El ex número uno del ranking ATP, convertido ahora en referente desde su academia, encarna a la perfección el espíritu de la marca: un hombre seguro, sofisticado y con una visión contemporánea de la moda. Ferrero no solo aporta su imagen, sino también su historia, marcada por la disciplina, la constancia y la búsqueda de la excelencia, valores que conectan directamente con el ADN de Pedro del Hierro.

La campaña, que se ha rodado en la propia academia del tenista, se sitúa en un entorno donde el esfuerzo y la precisión son fundamentales. Este escenario no es casual. La elección responde a una narrativa visual que busca trasladar al espectador la importancia del detalle, la técnica y el compromiso, tanto en el deporte como en la moda. Así, cada imagen respira autenticidad y coherencia con el mensaje que la firma quiere transmitir.

Juan carlos Ferrero para Pedro del Hierro. Pedro del Hierro.

En cuanto a la propuesta de la colección, Pedro del Hierro plantea un armario versátil que se adapta a los distintos momentos del día. Desde looks inspirados en el golf hasta propuestas casual y smart casual, la colección abarca un amplio abanico de estilos pensados para un hombre activo y exigente. No faltan tampoco las prendas diseñadas para el descanso, en una clara apuesta por el confort sin renunciar al diseño.

Uno de los puntos clave de esta temporada es la incorporación de desarrollos técnicos como PYRATEX®, un algodón 100% español cultivado en Andalucía, que refuerza el compromiso de la marca con la innovación y la sostenibilidad. Este material no solo aporta calidad, sino también una conexión con el origen y la tradición textil española.

Por su parte, Ferrero atraviesa una etapa centrada en la formación de nuevas generaciones de deportistas. Desde su academia, trabaja con jóvenes promesas y colabora en la preparación de atletas de élite, como el golfista Ángel Ayora, ampliando así su influencia más allá de las pistas de tenis.

La colaboración entre Pedro del Hierro y Juan Carlos Ferrero surge de forma natural, uniendo dos universos que comparten valores y aspiraciones. Moda y deporte se encuentran en una propuesta que apuesta por la elegancia funcional, el diseño cuidado y una visión contemporánea del hombre actual.