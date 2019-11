Aretha Fusté demuestra que lo mejor de Disney son sus villanas: la camiseta que desearás ya

La vida no es de color de rosa porque como en toda película los villanos acechan a la vuelta de la esquina, pero la influencer Aretha Fusté -conocida en redes como @arethalagalleta- ha encontrado la combinación perfecta a esta regla vital en una camiseta: rosa y con villanas muy famosas estampadas.

La prenda en cuestión es barata, apenas cuesta 12'99 euros (date prisa porque ya está agotada online y solo está disponible en algunas tiendas físicas) y pertenece a la marca Stradivarius, del gigante Inditex. Una compra muy asequible que vale por su diseño que por su material o precio.

El segmento de población denominado Generación X y la denominada millennials son las víctimas perfectas para esta prenda repleta de villanas. No son unos personajes malvados cualquiera, son las malas malísimas de Disney, una factoría que ha hecho soñar a cientos de jóvenes. Pero mientras en aquella época los niños y niñas se rendían ante las princesas y los príncipes, el paso de los años, la madurez y el crecer nos ha hecho ver que la mayor realidad y el mayor atractivo de esas películas son los personajes que encarnan los obstáculos y ponen límites al mundo utópico de los cuentos de hadas.

Y ese mensaje es el que envía la aparentemente sencilla camiseta. Cruella de Vil (villana de 101 dálmatas), Maléfica (la malvada de La bella durmiente) y la Reina Grimhilde (la madrastra de Blancanieves) son las protagonista de la prenda bajo el eslogan Villains have more fun -las villanas se divierten más-.

La 'influencer' ha querido presumir de camiseta desde todos los ángulos.

Sin ellas, no existiría trama ni moraleja. No existe el bien si no se pudiera comparar con el mal. La delicadeza y belleza de las princesas de cuento es tal porque en contraposición se presenta a las oscuras y malvadas villanas que las hacen brillar. Disney usó un método muy básico para enseñar a los menores lo que está bien y lo que está mal, y por eso la existencia de la figura de los villanos es tan importante. De ahí que el mensaje que esconde esta simple camiseta sea tan profundo. O no. O simplemente Inditex era consciente del éxito asegurado que sería colaborar con una multinacional tan fuerte como Disney y solo ha estampado a sus archiconocidas malas sin pensar en nada más, quizá porque Mickey Mouse y las princesas están ya muy vistos.

Sea como sea, por menos de 13 euros puedes tener una de las prendas más chic y deseadas del momento y que combina a la perfección con un vaquero, ¿para qué quieres más?

