El último capricho de Carmen Lomana: un calzado de Chanel que alcanza los 1300 euros y es perfecto para el día a día

Carmen Lomana (76 años) vuelve a demostrar que los accesorios pueden ser los grandes protagonistas de un estilismo. La socialité ha estrenado uno de sus últimos caprichos de moda y lo ha hecho de la mano de una de las firmas de lujo más reconocibles del mundo: Chanel.

En concreto, con unas sofisticadas Mary Jane que reinterpretan uno de los códigos más emblemáticos de la Maison y que se convierten en una opción perfecta para acompañar los looks del día a día.

El diseño tiene un precio de 1.350 euros y apuesta por una combinación que forma parte del imaginario de Chanel: el blanco y negro.

Una mezcla cromática que aporta elegancia de manera inmediata y que, precisamente por su carácter atemporal, permite llevar este tipo de calzado mucho más allá de las ocasiones especiales.

Las Mary Jane se enmarcan en la propuesta de calzado de la Colección Otoño-Invierno 2026 de la firma francesa, una temporada en la que Chanel juega con su característico bicolor a través de diferentes combinaciones de tonos pastel y colores vivos, líneas gráficas y siluetas que actualizan algunos de sus códigos clásicos.

En el caso de las zapatillas escogidas por Carmen Lomana, el resultado consigue mantener ese equilibrio entre sofisticación y comodidad que hace que las Mary Jane se hayan convertido en uno de los modelos más versátiles del armario.

Las Mary Janes de Chanel que lleva Carmen Lomana. Instagram

Su estética permite combinarlas tanto con prendas más arregladas como con propuestas informales, convirtiéndolas en ese tipo de accesorio que puede transformar un look sencillo sin necesidad de añadir demasiado.

El bicolor que nunca pasa de moda

El blanco y negro es, precisamente, una de las combinaciones que mejor representa la identidad visual de Chanel. Lejos de resultar previsible, la firma continúa reinterpretándola temporada tras temporada para adaptarla a las tendencias del momento.

Para Carmen Lomana, estas Mary Jane funcionan como un auténtico objeto de deseo, pero también como una inversión capaz de acompañar numerosos estilismos.

Unos vaqueros y una camisa blanca pueden convertirse en un conjunto mucho más sofisticado al añadir este tipo de calzado, mientras que una falda midi o un pantalón de sastrería permiten llevarlo hacia un terreno más elegante.

Además, el diseño encaja con una de las grandes tendencias actuales: recuperar siluetas clásicas y llevarlas a contextos cotidianos.

Las Mary Jane han dejado de estar asociadas exclusivamente a estilismos románticos para convertirse en un recurso habitual entre quienes buscan introducir un toque femenino y retro en sus conjuntos.

Con este último capricho, Carmen Lomana vuelve a demostrar su debilidad por las grandes firmas y confirma que un buen par de zapatos puede ser suficiente para elevar incluso el look más sencillo.

Y si además lleva el sello de Chanel y su icónico bicolor, el resultado es difícil de pasar por alto.