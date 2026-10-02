Rocío Osorno tiene el vestido de pedrería estilo años 20 perfecto para deslumbrar como invitada: es de Zara Limited Edition

Rocío Osorno (40 años) ha vuelto a firmar uno de esos aciertos estilísticos que paralizan las redes sociales y convierten una prenda en objeto de deseo instantáneo.

Fiel a su capacidad para detectar las joyas más exclusivas del catálogo high street, la diseñadora e influencer sevillana ha encontrado el atuendo perfecto para los eventos de etiqueta de la temporada: un diseño sofisticado, de inspiración vintage y con el sello inconfundible del glamour de los años 20.

La creadora de contenido no ha dudado en compartir su fascinación con su comunidad de seguidores al enseñar su última adquisición. "Era imposible que yo me pudiera resistir a tremendo vestidazo. ¡Vaya joya! Merece la pena verlo con detalle porque es precioso. ¿Os gusta??", ha confesado entusiasmada en sus redes sociales tras mostrar la prenda en movimiento.

Rocío Osorno, con un vestido de Zara, en sus redes sociales. @rocioosorno

Se trata del Vestido Midi Doble Abalorios Limited Edition de Zara, una pieza de colección que huye de los convencionalismos de la moda de invitada para abrazar la estética Charleston y el movimiento art déco.

Un diseño artesanal repleto de luz y movimiento

El éxito de esta propuesta no es casual. Los diseños inspirados en la década de 1920, definidos por sus siluetas fluidas, tajantes caídas y el uso magistral de la pedrería, se mantienen década tras década como una fórmula infalible para las grandes ocasiones.

La combinación de abalorios con el movimiento dinámico de los flecos logra capturar una elegancia nostálgica que no entiende de tendencias pasajeras. Son vestidos con personalidad propia que consiguen acaparar todas las miradas en cualquier evento nocturno o de gala, garantizando ese equilibrio perfecto entre sofisticación, dinamismo y un toque clásico.

Vestido Midi Doble Abalorios Limited Edition de ZARA. ZARA.

El verdadero valor diferencial de la prenda reside en su rica ornamentación: la cuidada aplicación de abalorios y lentejuelas capturan la luz a cada paso, rematada en un bajo con flecos en movimiento que evoca las noches doradas del jazz.

El toque maestro de la confección artesanal lo aporta su cierre lateral, rematado con una delicada abertura y botones forrados que garantizan un ajuste impecable.

Con un precio de 219,00 euros, esta pieza pertenece a la línea más cuidada y exclusiva de Zara, caracterizada por sus tiradas limitadas y la calidad de sus acabados. Un diseño de culto que promete volar de los escaparates digitales tras el flechazo estilístico de la diseñadora.