Del trabajo al ocio sin cambiar de ropa: el armario "24/7" que propone Andrés Velencoso y la firma OOTO, de Cortefiel

La inspiración rara vez se encuentra encerrada entre cuatro paredes. Bajo la premisa de que las grandes ideas surgen alrededor de una buena conversación, la firma masculina OOTO (Out Of The Office) acaba de desvelar su propuesta para el otoño de 2026.

Una entrega marcada por un giro estratégico fundamental: por primera vez desde su nacimiento en 2022 de la mano de Cortefiel, el modelo y director creativo Andrés Velencoso (48 años) no camina solo. Para este nuevo capítulo, la marca ha reunido a una comunidad de talentos afines que encarnan la versatilidad de la vida contemporánea.

El actor Peter Vives, el artista plástico Manu Campa, célebre por sus lienzos dedicados al universo del motor clásico, y el creador de contenido y entrenador de triatlón Pablo Lucero se unen al reparto de una campaña concebida como un encuentro entre amigos donde el estilo fluye de manera orgánica.

Andrés Velencoso junto al actor Peter Vives, el artista Manu Campa y el creador de contenido Pablo Lucero en la nueva campaña otoño 2026 de OOTO. OOTO.

Un armario "24/7" con códigos renovados

La nueva campaña plantea un encuentro entre amigos como punto de partida de una nueva temporada. La incorporación de estos tres perfiles supone, además, una evolución en la comunicación de OOTO, que amplía por primera vez el reparto de una de sus campañas más allá de su director creativo, Andrés Velencoso.

Peter Vives, intérprete con trayectoria en cine y televisión; Manu Campa, un artista español reconocido por una obra estrechamente ligada al mundo de automóvil clásico y de competición; y Pablo Lucero, creador de contenido vinculado a la moda y el estilo de vida, representan tres ámbitos diferentes que OOTO reúne en esta nueva campaña.

La nueva colección de OOTO se traduce en la convivencia de sastrería relajada, tejidos técnicos, siluetas limpias, junto a nuevas proporciones que aportan una imagen más actual. OOTO.

Fiel a su ADN enfocado en vestir al hombre consciente, decidido y amante del tiempo libre, la colección evoluciona hacia una elegancia urbana de siluetas más limpias y proporciones relajadas.

La sastrería clásica pierde rigidez en favor de patrones flexibles y cómodos, pensados para adaptarse sin esfuerzo a la transición entre la jornada laboral y los planes al caer la tarde.

Los grandes clásicos de la etiqueta, como la camisa Oxford, el polo de piqué o el pantalón chino con pinzas, se actualizan a través de nuevos acabados y cortes más rectos.

La firma OOTO, de Cortefiel, ha presentado su nueva colección de otoño 2026. OOTO.

Sin embargo, el auténtico protagonismo de la temporada recae en la prenda exterior. Este tipo de piezas adquieren un peso especial, con chaquetas más cortas, nuevos patrones y materiales como piel, algodón y tejidos técnicos.

Entre las piezas destacadas aparecen chaquetas de ante, la icónica cazadora Harrington, sobrecamisas técnicas y una sobria chaqueta de trabajo lavada de tres bolsillos lideran una propuesta de abrigos que combinan piel, algodón y materiales técnicos de alta resistencia.

El punto, por su parte, se presenta en versiones ligeras y de líneas depuradas, mientras que los pantalones incorporan cortes más rectos y relajados, junto a las propuestas slim habituales de la marca.

Con esta cuidada combinación de confort y funcionalidad, OOTO refuerza su presencia en el mercado nacional, disponible ya en sus canales digitales, en tres tiendas exclusivas y en más de 100 espacios de Cortefiel entre España y Portugal, demostrando que vestir bien a diario es, ante todo, una cuestión de actitud y buena compañía.