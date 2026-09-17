Cuatro noches, cuatro botas: Aitana conquista Madrid con un completo sold out de la mano de Hispanitas

Aitana (27 años) ha convertido Madrid en una de las grandes paradas de su Cuarto Azul World Tour con cuatro noches consecutivas de conciertos en los que la música, la puesta en escena y la moda han vuelto a ir de la mano.

Con todas las entradas agotadas, la artista ha protagonizado cuatro citas en las que cada cambio de vestuario ha acompañado la evolución del espectáculo y en las que Hispanitas ha vuelto a ocupar un lugar destacado, firmando las botas que han completado sus diferentes looks.

Para abrir estas cuatro noches, Aitana apostó por unas botas en satén azul claro, combinadas con un minivestido del mismo tono cubierto de cristales. El diseño de las botas, de inspiración victoriana, mantiene una caña alta, tacón de 10 centímetros y cordonado frontal.

Primer modelo de botas. Redes Sociales

Cada par requiere aproximadamente dos días de trabajo especializado, durante los cuales se cuidan especialmente la construcción, el ajuste y la selección de materiales.

Para la segunda noche, Aitana cambió el azul por una combinación en negro y plata. La artista apostó por unas botas de raso negro con encaje en el filo, que llevó junto a un conjunto formado por sujetador y minifalda cubiertos de brillantes plateados.

Segundo modelo de bota. Redes Sociales

El contraste entre el negro del calzado y el brillo de las prendas aportó una nueva lectura al vestuario del concierto, manteniendo esa estética de escenario en la que cada detalle está pensado para acompañar el movimiento y la puesta en escena.

El gris tomó el relevo durante la tercera noche. En esta ocasión, Aitana eligió unas botas de raso gris combinadas con un top de tirantes y una minifalda rosa, un conjunto en el que pequeños detalles del look retomaban el tono del calzado para crear una conexión visual.

La noche contó también con la presencia de Chiara Oliver, que subió al escenario para compartir actuación con Aitana y lo hizo con unas botas también de Hispanitas, el modelo París concretamente.

Terceras botas. Redes Sociales

La cuarta y última noche cerró esta serie de conciertos con una propuesta en blanco, construida alrededor de las transparencias y el encaje.

Aitana llevó unas botas blancas de satén junto a un conjunto de encaje y transparencias de manga larga con volantes que aportaban movimiento al estilismo.

Para esta última cita, la artista volvió a reservar un momento especial al invitar al escenario a su pareja, Plex (23).

El youtuber se ha sumado así a la actuación vestido también de blanco, arrancando la emoción entre el público y poniendo el broche final a cuatro noches marcadas por la música y las sorpresas.

Cuatro modelo de bota. Redes Sociales

Desde que comenzase su gira en mayo, Hispanitas ha acompañado a Aitana con propuestas de calzado diferentes que se integran en el universo visual de Cuarto Azul World Tour.

Del satén azul claro al negro con encaje, pasando por el raso gris y el blanco, las botas se convierten así en un elemento más de una narrativa escénica en constante transformación.