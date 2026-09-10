María García de Jaime tiene el bolso vainilla que será tendencia esta temporada: es de marroquinería de lujo

María García de Jaime (28 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del panorama estilístico español.

En su última publicación en redes sociales, la creadora de contenido ha desatado una oleada de interacciones al compartir su nueva apuesta de accesorios: un versátil bolso de mano y hombro de la casa francesa Longchamp Paris.

Aunque la influencer ha posado con este modelo en distintas tonalidades, ha sido la versión en color vainilla la que ha captado de inmediato la atención de sus seguidores y de los prescriptores de moda.

Con un precio de venta al público de 590 euros, la pieza destaca por su silueta refinada, sus líneas limpias y la textura impecable de su material noble.

Lejos de ocultar la naturaleza artesanal del producto, la propia firma parisina pone en valor las características orgánicas de la materia prima en su catálogo oficial.

"Las pieles de los bolsos Longchamp pueden presentar sutiles variaciones. Reflejan la naturaleza viva de las pieles utilizadas en nuestros talleres y revelan la autenticidad de su aspecto, así como su excepcional calidad", detalla la maison en la descripción del producto.

El accesorio lucido por María García de Jaime no solo responde a un criterio puramente estético, sino que lleva tras de sí la herencia de una de las casas de marroquinería más prestigiosas y longevas de Francia.

Fundada en París en 1948 por Jean Cassegrain, la empresa comenzó su andadura de una forma del todo singular: confeccionando fundas y pipas de fumar forradas en pieles exóticas, un producto de lujo que conquistó a personalidades de la época como Elvis Presley.

El nombre de la firma tiene una curiosa raíz histórica. Cassegrain no pudo registrar la marca con su propio apellido debido a que un familiar lejano ya lo utilizaba en el sector papelero.

Inspirado por el emblemático Hipódromo de Longchamp, situado junto a un antiguo molino de harina -un guiño a su propio apellido, que en francés evoca literalmente la acción de 'romper el grano'-, bautizó a la marca y adoptó como logotipo la silueta del caballo al galope.

El bolso de María. Redes Sociales

A partir de los años 70, la maison dio el salto definitivo al diseño de bolsos para mujer y artículos de equipaje. En 1993, la creación del icónico modelo plegable Le Pliage situó a la firma en el mapa internacional.

A día de hoy, Longchamp continúa siendo una empresa familiar capitaneada por los descendientes del fundador, preservando la tradición del savoir-faire francés adaptada a los códigos del lujo contemporáneo.

El impacto del estilismo de María García de Jaime reafirma su estatus como una de las creadoras de tendencias más cotizadas por las firmas de alta gama.

Junto a su marido, Tomás Páramo, la joven ha construido un universo estético reconocible, fundamentado en la elegancia clásica, la sofisticación atemporal y un estilo de vida familiar que conecta con una comunidad de cientos de miles de seguidores.

Su capacidad para convertir en objeto de deseo instantáneo cada prenda o accesorio que luce radica en la autenticidad de sus elecciones.

Cofundadora de su propia firma de moda femenina, Himba Collection, María domina el arte de combinar básicos atemporales con piezas de inversión.

En esta ocasión, la elección del bolso en tono vainilla demuestra su visión anticipatoria: una tonalidad luminosa, cálida y neutra que sustituye al blanco roto tradicional y que funciona como el perfecto elemento de transición cromática para elevar cualquier conjunto urbano.