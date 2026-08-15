Virginia Troconis tiene el conjunto (rebajado) de estampado de rayas perfecto para las noches de verano

Virginia Troconis (45 años) ha vuelto a convertirse en la mejor inspiración para quienes buscan composiciones impecables, versátiles y con acento patrio.

Siempre atenta a las últimas tendencias y defensora incansable de la moda de autor nacional, la empresaria ha compartido en sus stories de Instagram una propuesta estilística que ha capturado de inmediato la atención de sus seguidoras más atentas a la crónica de estilo.

El codiciado estilismo que ha lucido la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' (58) lleva el sello de la firma andaluza Inma Camacho Boutique.

En concreto, Troconis se ha decantado por el modelo Marquesa, una de las joyas de la temporada de la marca que actualmente se encuentra rebajada a un precio irresistible de 55 euros, frente a los 109,99 euros que marcaba originalmente en etiqueta.

El conjunto destaca por un estampado de rayas verticales y contundentes en la clásica combinación de blanco y negro, un recurso estético atemporal que aporta dinamismo y una refinada sobriedad.

El vestido que ha lucido Virginia Troconis. Redes Sociales

Diseñado para favorecer la figura sin perder la comodidad, el diseño consta de dos piezas perfectamente orquestadas para funcionar juntas o por separado.

La parte superior es un top de manga corta abullonada. La prenda se completa con una falda midi de corte recto y tiro alto, un patrón estudiado para estilizar la pierna de forma instantánea y alargar visualmente la figura.

"Un look llamativo, perfecto para destacar tanto de día como de noche", lo describe la web. Virginia Troconis ha sabido defender la versatilidad de este dos piezas elevándolo a través de la naturalidad de su estilismo.

Inma Camacho Boutique

Inma Camacho Boutique nació del impulso, la pasión y la visión creativa de su fundadora, Inma Camacho, quien decidió transformar su amor por el diseño y la moda femenina en una firma con sello propio nacida en el sur de España.

Desde sus comienzos, la marca se fijó el objetivo de vestir a una mujer real, actual y segura de sí misma, buscando un equilibrio perfecto entre las tendencias de pasarela más punteras y la usabilidad del día a día.

Lo que empezó como un proyecto personal enfocado en la atención cercana y el asesoramiento personalizado, ha terminado consolidándose como una etiqueta de referencia para invitadas y amantes del estilo casual chic a nivel nacional.

Uno de los pilares fundamentales que define la trayectoria de Inma Camacho Boutique es su apuesta por patrones estudiados que sienten bien a diversos tipos de siluetas, priorizando la selección de tejidos agradables y acabados cuidados.

La marca ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos potenciando su canal de venta online, lo que ha permitido que sus colecciones lleguen a los vestidores de prescriptoras de estilo de la talla de Virginia Troconis.