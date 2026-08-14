El bolso artesanal con el que Sassa de Osma reinventa la sofisticación en verano

La influencer y aristócrata Sassa de Osma, en una fotografía de sus redes sociales. Redes Sociales

Sassa de Osma (38 años) ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las prescriptoras de moda más influyentes del panorama internacional.

Con esa elegancia serena que la caracteriza, la aristócrata ha compartido en sus redes sociales un estilismo estival que ha encandilado a sus seguidores.

En esta ocasión, la indiscutible pieza estrella de su vestidor ha sido un capricho de marroquinería que reúne artesanía, espíritu costero y la excelencia del diseño europeo.

Se trata de un bolso de mano de la firma italiana Aquazzura, una creación exclusiva cuyo precio asciende a los 1.300 euros y que encarna a la perfección la artesanía Made in Italy.

Confeccionado en rafia de alta calidad en un cálido y terroso tono marrón, el diseño destaca por su textura orgánica y su cuidada geometría.

La pieza incorpora dos cómodas asas en la parte superior para llevarlo con gracia en la mano o al codo, así como un práctico cierre magnético en su interior y una discreta placa dorada con el logo grabado de la marca, sello inconfundible de la casa.

Sin embargo, lo que eleva a este bolso de la categoría de accesorio a la de auténtica joya de artesanía son sus cuidados elementos decorativos.

Su estructura se ve enriquecida por un llamativo detalle de pompones que añaden movimiento, volumen y un toque divertido al diseño.

Como broche de oro de inspiración marina, la pieza luce un exclusivo charm en forma de estrella de mar, un guiño sutil al mar que rompe con la sobriedad y añade un matiz de sofisticación estival idóneo para las jornadas estivales lejos de la urbe.

El bolso de Sassa. Redes Sociales

Para dar todo el protagonismo a este exclusivo accesorio de Aquazzura, la princesa de Hannover ha ideado un look compuesto por un suéter de punto fino en tono canela o café claro, una prenda de manga larga. Y pantalón beige a juego.

Sobre sus hombros, la aristócrata lleva envuelta con total desenvoltura una holgada bufanda o pashmina de lana fina a juego, rematada en delicados flecos que caen a lo largo del torso.

En cuanto al zapato, la empresaria ha prescindido de los tacones para inclinarse por unos mocasines planos de piel o ante marrón con detalles de trenzado artesanal.

Con el cabello recogido en un moño bajo pulido con raya al medio y un maquillaje de acabado pulcro que resalta la frescura natural de su piel, Sassa de Osma vuelve a dar una lección de cómo integrar prendas de alta gama en estilismos funcionales.