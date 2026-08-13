La influencer Inés García convierte el top Hammer de E·R·A·X en el vestido inesperado del verano

La moda vive un momento en el que las reglas se cuestionan y las prendas se liberan de su función original.

En ese contexto, la propuesta de la influencer Inés García (21 años) se convierte en un ejemplo perfecto de cómo una pieza puede transformarse por completo cuando se interpreta desde otra perspectiva.

La creadora ha demostrado que el top Hammer de la firma española E·R·A·X no es solo un top: puede ser un vestido, una pieza escultórica y un manifiesto estético que resume la identidad de la marca.

El top de Inés que se convierte en vestido. Redes Sociales

El top Hammer, que cuesta 150,39 euros, es una de las piezas más reconocibles de E·R·A·X, una firma que ha hecho de la arquitectura textil su sello distintivo.

Confeccionado en lino y disponible en tonos arena y negro, el diseño presenta una estructura que, a primera vista, parece minimalista.

El escote recto y los tirantes finos contrastan con el volumen geométrico que se despliega en la zona de la cadera, formado a partir de piezas cuadradas que crean una silueta única.

Al prescindir de cualquier prenda inferior y utilizar el top como vestido corto, demuestra hasta qué punto una pieza bien construida puede cambiar de significado dependiendo de cómo se lleve.

E·R·A·X, fundada sobre la idea de que la moda puede ser una forma de arquitectura portátil, ha encontrado en el top Hammer una pieza icónica que sintetiza su lenguaje.

La marca apuesta por estructuras limpias, volúmenes calculados y una estética que combina minimalismo y escultura. En ese sentido, la reinterpretación de Inés García no solo respeta la esencia de la firma, sino que la potencia.

El top de Inés García. Redes Sociales

La propuesta de E·R·A·X demuestra que la moda española continúa explorando caminos innovadores, apostando por la artesanía, la construcción y la experimentación.

La reinterpretación de Inés García, lejos de ser un simple gesto estilístico, se convierte en una declaración de intenciones: la moda puede ser libre, creativa y sorprendente cuando se mira desde otro ángulo.