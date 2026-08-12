Por qué los conjuntos de dos piezas serán el uniforme más chic de la nueva temporada

Quienes disfrutan de la moda saben que crear un buen look puede ser casi tan entretenido como estrenarlo. Sin embargo, la realidad también está llena de mañanas sin tiempo para improvisar delante del espejo.

Puede que, por eso, las tendencias de moda hayan traído de vuelta los twin sets, esos conjuntos coordinados que resuelven cualquier estilismo en segundos y permiten seguir sacándoles partido por separado durante toda la temporada.

El revival de este tándem de parte superior e inferior a juego no es casualidad.

El chaleco con estampado de vaca marrón cuesta 20 euros. Y el pantalón ancho, también 20. Redes Sociales

Frente a un armario cada vez más versátil, estos looks ofrecen la armonía visual de un vestido, pero con una ventaja añadida: cada pieza funciona también por separado, multiplicando las combinaciones y adaptándose a planes muy diferentes.

Con esa filosofía, KIABI presenta tres propuestas que reinterpretan algunas de las tendencias clave de la temporada a través de los twin sets: desde el estampado de vaca que conquista el otoño hasta los cuadros de inspiración británica o el crochet en clave romántica.

Si el leopardo ha dominado las últimas temporadas, este otoño el protagonismo cambia de estampado. El animal print evoluciona y deja paso al motivo de vaca, una de las apuestas que más se ha dejado ver sobre las pasarelas y en el street style internacional en los últimos años.

Para sumarnos a esta tendencia, KIABI cuenta con un conjunto de inspiración cowboy confeccionado en algodón y compuesto por un chaleco crop sin mangas con solapas y un pantalón de pernera ancha a juego.

El top azul sin mangas de crochet con flores cuesta 10 euros. El pantalón, 18 euros. Redes Sociales

En tonos marrón y crema, la propuesta equilibra el carácter del estampado con una silueta limpia y contemporánea.

Pero el gusto por las prendas especiales continúa marcando el ritmo de las tendencias y el crochet mantiene su posición como uno de los grandes protagonistas.

En esta ocasión, KIABI lo traslada a un conjunto en azul pastel formado por un crop top de tirantes finos con aplicaciones florales en relieve y un pantalón fluido de tiro alto.

Una estética relajada y un aire romántico, que se erige como una propuesta tan apetecible para el día a día como para los últimos planes al aire libre de la temporada.