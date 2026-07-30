Elena Rose conquista la gira de Karol G con un vestido de inspiración griega y corsé artesanal de marca España

Hay momentos en los que la moda trasciende el vestuario de escenario para convertirse en pura narrativa visual. Eso fue exactamente lo que ocurrió este fin de semana sobre las tablas del monumental estadio Soldier Field de Chicago.

En el apoteósico pistoletazo de salida del Viajando Por El Mundo Tropitour, la esperada gira mundial de Karol G (35 años) que recorrerá Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, la artista invitada Elena Rose no solo deslumbró con su voz, sino con una lección de estilo con profundo poso cultural.

Para una cita de semejante calibre, la cantante apostó por un estilismo custom made diseñado exclusivamente para ella por Casoná.

Diseñado en Madrid

Bañado en un elegante tono crudo, el look condensó el ADN estético de la firma: una oda a la artesanía, una feminidad serena pero rotunda y ese puente estético e indisoluble que une a España y Venezuela.

La creación es el resultado de un delicado ejercicio de diseño que fusiona y reinterpreta dos de las piezas más emblemáticas de la marca: La Salsera Dress y La Amazonas Belt.

El vestido, de fluidez escénica, destacaba por un cuello halter fruncido, una sensual espalda abierta rematada con una lazada infinita y una cintura ceñida con un minucioso drapeado.

El contrapunto de fuerza lo aportaba un imponente cinturón de cuero estructurado tipo corsé.

Fabricado artesanalmente en Madrid, el accesorio lucía un panel ajustado acabado en pico, cierre posterior con cordones de piel y el anagrama de la casa grabado en relieve, aportando una estructura de reminiscencias arquitectónicas.

Elena Rose. Cedida.

De la maestranza sevillana a los llanos de Apure

Más allá de la pasarela y los focos del estadio, la propuesta estilística de Casoná nace impregnada de simbolismo.

La firma, construida desde el diálogo transatlántico entre España y Venezuela, rinde homenaje esta temporada a dos territorios conectados por una misma devoción por la tradición ecuestre: la majestuosidad de Sevilla y la inmensidad salvaje de los llanos venezolanos de Apure.

En ambas geografías, el caballo se erige como un símbolo absoluto de sofisticación.

Vestido de Casoná. Cedida.

Desde la clásica elegancia de la amazona andaluza hasta el carácter indómito de la mujer llanera, Casoná dibuja a una mujer contemporánea que abraza sus raíces con poderío.

La presencia sobre el escenario del arpa, instrumento rey del folclore venezolano, terminó de hilar esta propuesta donde música, moda y memoria familiar se entrelazan de forma magistral.

Con este estilismo, Casoná no solo firma uno de los grandes hits de moda de la temporada junto a Elena Rose, sino que consolida su universo resortwear de lujo artesanal como una narrativa sin fronteras.