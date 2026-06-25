María Pombo tiene el vestido más romántico del verano: promete arrasar en bodas, cenas y eventos

María Pombo (31 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha consolidado como una de las grandes referentes de estilo de nuestro país.

La influencer ha compartido uno de sus últimos looks con una apuesta tan femenina como sofisticada: el vestido Leora Romper de Camila Coelho, un diseño que combina elegancia, comodidad y un marcado aire romántico.

Con un precio de 252 euros, la pieza se presenta como una de esas opciones capaces de funcionar tanto en eventos de día como en celebraciones estivales donde el dress code exige un punto extra de sofisticación.

La elección de María Pombo confirma una tendencia que sigue ganando fuerza temporada tras temporada: la apuesta por prendas ligeras, fluidas y con movimiento.

El diseño de Camila Coelho encaja perfectamente en esta corriente gracias a su cuidada confección y a una silueta que realza la figura sin renunciar a la comodidad.

La prenda está confeccionada en una combinación de 62% algodón y 38% viscosa, una mezcla que aporta frescura, suavidad y una caída especialmente favorecedora.

Estos materiales resultan ideales para los meses de calor, permitiendo que la pieza mantenga una apariencia elegante mientras ofrece una gran comodidad durante todo el día. Además, incorpora un forro interior de poliéster 100%, garantizando un ajuste más cómodo y una mejor estructura.

Uno de los grandes atractivos del vestido es su confección en tejido georgette, una tela ligera y vaporosa que aporta movimiento y delicadeza a cada paso.

Este acabado contribuye a crear una imagen sofisticada y femenina, dos características que encajan perfectamente con el estilo que suele lucir María Pombo.

El diseño incorpora un cierre lateral con cremallera oculta, un recurso habitual en las prendas más cuidadas que permite mantener una estética limpia y elegante.

A ello se suma un delicado lazo en la espalda, un detalle romántico que aporta un toque diferencial y convierte el vestido en una pieza mucho más especial.

La influencer vuelve a apostar así por una moda que combina tendencia y versatilidad. Este tipo de diseños destacan por su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones dependiendo de los complementos elegidos.

María Pombo con un diseño de Camila Coelho. Gtres

Con sandalias de tacón y joyería sofisticada puede convertirse en un look de invitada perfecto, mientras que con accesorios más relajados funciona igualmente para cenas, vacaciones o encuentros especiales durante el verano.

Además, el equilibrio entre los tejidos naturales y los detalles femeninos convierte al Leora Romper en una prenda especialmente favorecedora, capaz de adaptarse a distintos tipos de silueta gracias a su estructura ligera y fluida.

En definitiva, el vestido Leora Romper de Camila Coelho que luce María Pombo reúne todas las claves de un look de éxito: tejidos frescos, acabados delicados y una estética romántica que nunca pasa de moda.

Una apuesta elegante y versátil que confirma, una vez más, el buen ojo de la influencer para seleccionar prendas capaces de marcar tendencia sin renunciar a la comodidad.